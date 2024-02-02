Незабаром Київ отримає потужну зброю від Вашингтона. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону назвав її основні переваги, передає 24 Канал.

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Точність і дальність

За словами Ігната, GLSDB – бомби наземного запуску. У мережі є багато відео, як яскраво працюють ці боєприпаси.

Усі у світі мабуть передивилися (ці відео – 24 Канал) і очікують їх на озброєнні української армії,

– зазначив військовий.

Ігнат зауважив, що основна особливість цих бомб – велика дистанція застосування, що є велетенським жирним плюсом. Крім того, GLSDB характеризуються високоточністю. Ці бомби летять по балістичній траєкторії. "Будемо сподіватися, що російська протиповітряна оборона не зможе їх знищувати", – сказав речник.

Крім того, він висловив сподівання, що Захід надалі надаватиме Україні сучасні технологічні розробки, якими вона зможе ефективно бити по окупантах.

Нагадаємо, що 31 січня на брифінгу заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що американські бомби вже скерували до українського війська. Перед цим подібне висловив і речник Пентагону Патрік Райдер. Він визнав, що США почали процес передання цієї зброї Україні. Втім, з міркування безпеки про терміни поставки і її кількість не розголошують.

Слід також зазначити, що у Білому домі про намір передати Києву GLSDB говорили понад рік тому, коли Байден ухвалив історичне рішення про надання Україні танків Abrams. Втім, передача бомб затягнулася, оскільки вони ще проходили випробування.

Експерти називають так звані "розумні" бомби дешевою альтернативою ATACMS. У США цих бомб більше, і кожен такий снаряд у двічі дешевше за ракети. Якщо одна ATACMS коштує близько 1 мільйона доларів, то одна GLSDB – близько 40 000 доларів. Хоча, певна річ, дальність ураження бомб удвічі менша за далекобійні ракети.

Відомо, що GLSDB є невловимою ціллю для ППО. Вона здатна точно влучати в ціль на відстані до 150 кілометрів з похибкою до 1 метра.