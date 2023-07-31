Обойти боновые заграждения, на эффективность которых так надеются россияне, очень несложно. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Помогут ли боновые заграждения

Российские оккупанты устанавливают противодиверсионные боновые заграждения. Делают это на случай новых "попыток теракта". Эти заграждения якобы предназначены для защиты от надводных дронов.

Боновые заграждения, конечно, не помогают, особенно от глиссерных, надводных и подводных, если там есть сетки, дронов. Помогают от первого проходящего дрона. Возможно, обращает внимание на проход беспилотников,

– заметил Роман Свитан.

Однако технически взорвать боновое заграждение возможно при условии, что сразу будут атаковать несколько беспилотников. К слову, во время атаки на Крымский мост 17 июля было как раз 4 дрона.

Если бы заграждения стояли уже на тот момент, то первые два дрона их пробили бы. Остальные же два – уже взорвали бы сам мост.

"Есть механизмы, по которым можно обойти боновые сооружения. Думаю, мы будем их использовать", – подчеркнул полковник запаса.

Роман Свитан о неэффективности боновых построек: смотреть видео

Чем ВСУ смогут бить по мосту вблизи

Вооруженные Силы Украины смогут контролировать Керченский мост, когда подойдут к Азовскому побережью. Речь идет в частности о районе Бердянска и пгт Ялта в Донецкой области.

Как только выйдем между Мариуполем и Бердянском, то сможем доставать средствами поражениями, которые у нас есть,

– отметил военный эксперт.

Среди тех средств, которые смогут достать до Крымского моста:

"бомбы малого диаметра" GLSDB ;

; противокорабельные ракеты "Нептун" и "Гарпун".

Итак, когда Украина выйдет к Азовскому побережью, история с Крымским мостом будет иметь свой долгожданный финал.

Удар по Крымскому мосту: что известно