Наши западные партнеры не только помогают в войне против России, но и внимательно следят за процессами внутри страны. В частности, их интересует борьба с коррупцией в Украине.

Для США коррупция в Украине считается реальной опасностью. В то же время в Вашингтоне констатируют, что для ее преодоления Киев принимает агрессивные меры. Партнеры ожидают, что наши власти в дальнейшем будут продолжать работать над преодолением коррупции.

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США приветствуют шаги по преодолению коррупции

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.

Мы очень четко и прямо говорили с нашими украинскими коллегами по поводу этого вопроса… Мы видели, как Украина предпринимает агрессивные действия, и это включает агрессивные действия для преодоления коррупции, предпринятые за последние несколько недель,

– отметил он.

Миллер также подтвердил сообщения, распространяемые СМИ. У них говорится о том, что борьба с коррупцией в Украине важна для западных партнеров. Ее считают необходимой, чтобы в дальнейшем получать поддержку.

Я часто вижу, как это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления стать членом ЕС. И это, безусловно, правда,

– констатировал он.

По словам Миллера, члены Конгресса говорят, что стремятся, чтобы наше государство приняло антикоррупционные меры. Спикер добавил, что важно, чтобы Украина продемонстрировала, что они действительно есть.

Он также отметил, что и члены ЕС говорят, что стремятся, чтобы Украина показала, что делает эти шаги. В то же время, по его словам, это "важно для способности Украины строить долгосрочную экономику, которая может поддерживать усилия, которые мы ожидали увидеть".

Миллер подчеркнул, что Украина всегда будет соседом России. Поэтому нам необходима экономика, которая позволит поддерживать аппарат безопасности, чтобы сдерживать предстоящую агрессию со стороны Кремля.

Обратим внимание, что издание Politico отметило, что в США серьезно озабочены коррупцией в Украине. Месяц назад Вашингтон опубликовал 22-страничный документ, в котором говорится о стратегиях в отношении Украины. Впрочем, это лишь его публичная часть. Засекреченная втрое больше. И в ней утверждают, что "толеровка коррупции высокого уровня подрывает доверие общества и иностранных лидеров к правительству".