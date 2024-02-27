Ведем диалог, можно делать больше, – представитель Госдепа США о борьбе с коррупцией в Украине
США призывают Украину к новым антикоррупционным шагам. Вашингтон видит потенциал для усиления соответствующих мер внутри нашего государства.
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может сделать больше в борьбе с коррупцией. Об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов, – информирует 24 Канал.
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Постоянный диалог с Киевом
"Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости антикоррупционных мер", – сказал Миллер. Он подчеркнул, что США признают усилия Украины в этом вопросе, но считают, что возможности для дальнейших действий еще не исчерпаны.
Мы видели, как они (украинцы – 24 Канал) принимают ряд мер для борьбы с коррупцией в течение последних нескольких лет. Мы считаем, что мы и они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме,
– добавил он.
По словам Миллера, конкретных отчетов о коррупции в оборонной промышленности Украины он не видел, однако подтвердил, что вопрос антикоррупционных мер остается актуальным.
Представитель также отметил, что США продолжают наблюдать за ситуацией и поддерживать диалог с украинской стороной. Это его заявление является важным, поскольку оно частично развенчивает манипуляции относительно "безумной коррупции" в украинской оборонной отрасли.Обратите внимание! Отвечая на вопрос об использовании Россией северокорейских баллистических ракет против Украины, Миллер выразил обеспокоенность по этому поводу. Он констатировал, что США продолжают следить за связи между КНДР и Кремлем в вооружении.
Успехи Украины
- За последние десять лет наше государство сделало немало для того, чтобы побороть коррупцию, и с этим трудно спорить. В частности, Индекс восприятия коррупции от Transparency International подтверждает этот факт и усилия Киева по антикоррупционным мерам.
- В 2014 году Украина имела 26 из 100 возможных баллов в шкале, определяющей общий уровень коррупции в каждой стране мира. По состоянию на начало 2024 года этот показатель составляет 36 баллов – то есть плюс 10 пунктов за 10 лет.
- Сейчас эксперты оценивают уровень коррупции в нашем государстве как средний. Этого, очевидно, мало, если мы прогнем быть богатой и счастливой страной, но вполне достаточно для начала переговоров о вступлении в ЕС.