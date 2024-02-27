США призывают Украину к новым антикоррупционным шагам. Вашингтон видит потенциал для усиления соответствующих мер внутри нашего государства.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может сделать больше в борьбе с коррупцией. Об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов, – информирует 24 Канал.

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Постоянный диалог с Киевом

"Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости антикоррупционных мер", – сказал Миллер. Он подчеркнул, что США признают усилия Украины в этом вопросе, но считают, что возможности для дальнейших действий еще не исчерпаны.

Мы видели, как они (украинцы – 24 Канал) принимают ряд мер для борьбы с коррупцией в течение последних нескольких лет. Мы считаем, что мы и они могут сделать больше, и мы ведем с ними постоянный диалог по этой теме,

– добавил он.

По словам Миллера, конкретных отчетов о коррупции в оборонной промышленности Украины он не видел, однако подтвердил, что вопрос антикоррупционных мер остается актуальным.

Представитель также отметил, что США продолжают наблюдать за ситуацией и поддерживать диалог с украинской стороной. Это его заявление является важным, поскольку оно частично развенчивает манипуляции относительно "безумной коррупции" в украинской оборонной отрасли.

Успехи Украины

За последние десять лет наше государство сделало немало для того, чтобы побороть коррупцию, и с этим трудно спорить. В частности, Индекс восприятия коррупции от Transparency International подтверждает этот факт и усилия Киева по антикоррупционным мерам.

В 2014 году Украина имела 26 из 100 возможных баллов в шкале, определяющей общий уровень коррупции в каждой стране мира. По состоянию на начало 2024 года этот показатель составляет 36 баллов – то есть плюс 10 пунктов за 10 лет.

Сейчас эксперты оценивают уровень коррупции в нашем государстве как средний. Этого, очевидно, мало, если мы прогнем быть богатой и счастливой страной, но вполне достаточно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Отвечая на вопрос об использовании Россией северокорейских баллистических ракет против Украины, Миллер выразил обеспокоенность по этому поводу. Он констатировал, что США продолжают следить за связи между КНДР и Кремлем в вооружении.