Правоохранители раскритиковали эту инициативу. Об этом сообщает The Guardian.

Что известно о намерениях ICE?

ICE хочет приобрести тысячи электрошоковых перчаток у компании Compliant Technologies LLC на сумму 20 миллионов долларов. Внешне это оборудование напоминает обычную патрульную экипировку, но имеет скрытую функцию подачи электрического импульса.

Генерирующий излучатель низкого выходного напряжения называется "Перчатка" (Glove, Generated Low Output Voltage Emitter). Сотрудник правоохранительных органов может активировать электрошокер, нажав на переключатель. Устройство срабатывает при контакте с кожей.

Дискомфорт, связанный со стимуляцией, обычно позволяет привести людей в состояние послушания менее чем за три секунды и не оставляет ожогов, следов или шрамов,

– заявили в компании.

Они рекламировали устройство как "гуманное решение для деэскалации многих ситуаций". Ранее перчатки использовались в американских тюрьмах.

Масштабные закупки происходят на фоне заявлений Дональда Трампа о намерениях радикально усилить борьбу с нелегальной иммиграцией, расширить рейды на рабочих местах и увеличить штат спецслужб.

Почему критикуют изобретение?

Правозащитные организации сразу выступили против использования таких спецсредств. Представительница Американского союза гражданских свобод Дженна Ролник Борчетти выразила обеспокоенность из-за отсутствия надлежащего контроля за действиями сотрудников службы.

ICE в прошлом году продемонстрировала этой стране, что они слишком быстро применяют силу. Теперь они смогут применять электрошокеры легким нажатием кнопки, почему никто другой не увидит,

– заявила представительница гражданского общества.

Женщина назвала внедрение такого средства вредным для окружающих.

Производитель также предостерегает от использования перчаток в качестве наказания за словесное неповиновение. Compliant Technologies LLC рекомендует не применять изобретение в отношении детей, беременных женщин, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Недавно, 7 августа, президент США подписал два указа, которые могут ограничить автоматическое получение американского гражданства по месту рождения в некоторых случаях. Документы предусматривают усиление борьбы с так называемым "родовым туризмом".