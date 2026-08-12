Правоохоронці розкритикували ініціативу. Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про наміри ICE?

ICE хоче придбати тисячі електрошокових рукавичок від компанії Compliant Technologies LLC на 20 мільйонів доларів. Зовні це обладнання нагадує звичайне патрульне екіпірування, але має приховану функцію електричного імпульсу.

Генерований випромінювач низької вихідної напруги називається "Рукавичка" (Glove, Generated Low Output Voltage Emitter). Правоохоронець може активувати електрошокер, натиснувши перемикач. Засіб працює під час контакту зі шкірою.

Дискомфорт, пов’язаний зі стимуляцією, зазвичай ефективний для приведення людей у ​​стан послуху менш ніж за три секунди та не залишає опіків, слідів чи шрамів,

– заявили у компанії.

Вони рекламували пристрій як "гуманне рішення для деескалації багатьох ситуацій". Раніше рукавички використовували в американських в'язницях.

Масштабні закупівлі відбуваються на тлі заяв Дональда Трампа про наміри радикально посилити боротьбу з нелегальною імміграцією, розширити рейди на робочих місцях та збільшити штат спецслужб.

За що критикують винахід?

Правозахисні організації одразу виступили проти використання таких спецзасобів. Представниця Американського союзу цивільних свобод Дженна Ролник Борчетти висловила занепокоєння через відсутність належного контролю за діями працівників служби.

ICE минулого року демонструвала цій країні, що вони занадто швидко застосовують силу. Тепер вони зможуть застосовувати електрошокери легким натисканням кнопки, чого, можливо, ніхто інший не побачить,

– заявила представниця громадянського суспільства.

Жінка назвала впровадження такого засобу шкідливим для оточуючих.

Виробник також застерігає від використання рукавичок як покарання за словесну непокору. Compliant Technologies LLC рекомендує не застосовувати винахід щодо дітей, вагітних жінок, літніх людей та осіб з інвалідністю.

Нещодавно, 7 серпня, Президент США підписав два укази, які можуть обмежити автоматичне отримання американського громадянства за місцем народження в деяких випадках. Документи передбачають посилення боротьби з так званим "пологовим туризмом".