Борьба с очередями и бюрократией: нардеп анонсировал изменения в проведении военных медкомиссий
В Украине работают над упрощением процессов, связанных с военно-врачебными комиссиями. Украинские защитники и защитницы, получившие ранения и проходящие реабилитацию, жалуются на значительное количество очередей, бумаг, бюрократических барьеров, которые нужно преодолевать.
Этот вопрос на контроле у членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Министерства здравоохранения, Министерства обороны и Кабинета министров. Есть соответствующие законодательные предложения, что рассматриваются парламентом. Об этом 24 Канала сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский.
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"Я убежден, что в ближайшее время максимально возможное количество проблемных вопросов будет решено", – утверждает нардеп.
Что изменится
В первую очередь говорится о том, чтобы не совершать какие-либо абсурдные процедуры, которые, очевидно, не нужны. К примеру, проводить переобследование людей, не пригодных для военной службы вследствие потери конечности или неизлечимой болезни.
И так понятно, что человек непригоден для военной службы. Но по действующему закону он должен был раз в год или несколько лет проходить обследование, становиться в очереди и так далее,
– отметил нардеп.
Изменения предполагают максимальную цифровизацию процедур. Это позволит людям с ранениями не стоять в очереди, а приходить в конкретное время в военные комиссии и сразу получать надлежащую помощь в медицинских учреждениях.
Вениславский также отметил, что сейчас обсуждается очень хорошая инициатива об активных социальных услугах для получивших ранения военнослужащих.
Человек, нуждающийся в социальной услуге, не должен обращаться, чтобы ее получить. Если в государственных реестрах и соответствующих документах есть сведения, достаточные для принятия решения, это может быть сделано без физического присутствия лица,
– объяснил Вениславский.
Он уверяет, что в ближайшее время бюрократические препятствия на пути к получению медицинской, психологической помощи, а также социальных услуг будут точно сняты.
Правительство расширило полномочия военкоматов
- Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК). В постановлении от 7 апреля №318 говорится, что теперь военкоматы имеют законные права посылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.
- Кроме этого, им предоставили право извещать граждан о мобилизации и призывать их: на военную службу по призыву лиц офицерского состава и на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период.
- В то же время, теперь территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут заниматься подготовкой и ведением ТрО.