Борьба с очередями и бюрократией: нардеп анонсировал изменения в проведении военных медкомиссий

В Украине работают над упрощением процессов, связанных с военно-врачебными комиссиями. Украинские защитники и защитницы, получившие ранения и проходящие реабилитацию, жалуются на значительное количество очередей, бумаг, бюрократических барьеров, которые нужно преодолевать.

Этот вопрос на контроле у членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Министерства здравоохранения, Министерства обороны и Кабинета министров. Есть соответствующие законодательные предложения, что рассматриваются парламентом. Об этом 24 Канала сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский.

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"Я убежден, что в ближайшее время максимально возможное количество проблемных вопросов будет решено", – утверждает нардеп.

Что изменится

В первую очередь говорится о том, чтобы не совершать какие-либо абсурдные процедуры, которые, очевидно, не нужны. К примеру, проводить переобследование людей, не пригодных для военной службы вследствие потери конечности или неизлечимой болезни.

И так понятно, что человек непригоден для военной службы. Но по действующему закону он должен был раз в год или несколько лет проходить обследование, становиться в очереди и так далее,

– отметил нардеп.

Изменения предполагают максимальную цифровизацию процедур. Это позволит людям с ранениями не стоять в очереди, а приходить в конкретное время в военные комиссии и сразу получать надлежащую помощь в медицинских учреждениях.

Вениславский также отметил, что сейчас обсуждается очень хорошая инициатива об активных социальных услугах для получивших ранения военнослужащих.

Человек, нуждающийся в социальной услуге, не должен обращаться, чтобы ее получить. Если в государственных реестрах и соответствующих документах есть сведения, достаточные для принятия решения, это может быть сделано без физического присутствия лица,

– объяснил Вениславский.

Он уверяет, что в ближайшее время бюрократические препятствия на пути к получению медицинской, психологической помощи, а также социальных услуг будут точно сняты.

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