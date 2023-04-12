Це питання на контролі у членів Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки, міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони й Кабінету міністрів. Є відповідні законодавчі пропозиції, які розглядаються парламентом. Про це 24 Каналу сказав народний депутат, член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський.

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"Я переконаний, що найближчим часом максимальна можлива кількість проблемних питань буде вирішена", – стверджує нардеп.

Що зміниться

Насамперед мовиться про те, щоб не здійснювати якісь абсурдні процедури, які, очевидно, непотрібні. До прикладу, проводити переобстеження людей, які не є придатними для військової служби внаслідок втрати кінцівки або невиліковної хвороби.

І так зрозуміло, що людина непридатна для військової служби. Але за чинним законом вона мала раз на рік чи декілька років проходити обстеження, ставати в черги й так далі,

– відзначив нардеп.

Зміни передбачають максимальну цифровізацію процедур. Це дозволить людям з пораненнями не стояти у черзі, а приходити в конкретний час до військових комісій і одразу отримувати належну допомогу у медичних закладах.

Веніславський також зауважив, що зараз обговорюється дуже гарна ініціатива про активні соціальні послуги для військовослужбовців, які отримали поранення.

Людина, яка потребує соціальної послуги, не повинна звертатися, щоб її отримати. Якщо у державних реєстрах та відповідних документах є відомості, достатні для ухвалення рішення, це може бути зроблено без фізичної присутності особи,

– пояснив Веніславський.

Він запевняє, що найближчим часом бюрократичні перепони на шляху до отримання медичної, психологічної допомоги, а також соціальних послуг точно будуть зняті.

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