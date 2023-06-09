Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он обратил внимание, противостояние Пригожина и минобороны России переросло в боевые столкновения.
Смотрите также Казнить нельзя помиловать: почему Путин не накормит Пригожина "новичком"
Дойдет ли противостояние до масштабных столкновений
Наки отметил, что основная задача Пригожина – доказать Путину, что военное руководство России делает все неправильно, а он "молодец". Конфликт нарастает, поэтому минобороны периодически пытается избавиться от предводителя вагнеровцев.
Оппозиционер подчеркнул, что противостояние перешло в боевые столкновения. Недавно боевики ЧВК "Вагнера" взяли в плен комбата одного из подразделений регулярной российской армии Романа Веневитина. Подполковник рассказал, что вагнеровцы воровали у российской армии технику, избивали и насиловали их.
Противостояние обостряется. Дойдет ли до масштабных столкновений – не знаю, но очень хотелось бы. Чем больше горл они перережут друг другу, тем меньше работы для ВСУ. Развитие этого сериала удовлетворяет интерес зрителей своими неожиданными поворотами,
– сказал журналист.
Наки о борьбе Пригожина и минобороны России: смотрите видео
Вагнеровцы взяли в плен российского комбата
- Боевики 72-й мотострелковой бригады вооруженных сил России вступили в перестрелку с группой быстрого реагирования ЧВК "Вагнера" и разоружили их. Наемники Пригожина пытались разминировать себе путь для бегства из Бахмута. Против вагнеровцев выступил сам комбат Роман Веневитин.
- На следующий день подполковник Веневитин обстрелял машину вагнеровцев. Наемники Пригожина вступили в бой и взяли комбата в плен. Во время допроса Веневитин сказал, что атаковал вагнеровцев из-за личной неприязни.
- Легион "Свобода России" предложил главе ЧВК "Вагнера" Пригожину обменять пленных россиян с Белгородщины на пленного командира 72 мотострелковой бригады. Пригожин отказался и добавил, что "не готов отдавать в обмен россиян на россиян".