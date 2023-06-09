Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он обратил внимание, противостояние Пригожина и минобороны России переросло в боевые столкновения.

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Дойдет ли противостояние до масштабных столкновений

Наки отметил, что основная задача Пригожина – доказать Путину, что военное руководство России делает все неправильно, а он "молодец". Конфликт нарастает, поэтому минобороны периодически пытается избавиться от предводителя вагнеровцев.

Оппозиционер подчеркнул, что противостояние перешло в боевые столкновения. Недавно боевики ЧВК "Вагнера" взяли в плен комбата одного из подразделений регулярной российской армии Романа Веневитина. Подполковник рассказал, что вагнеровцы воровали у российской армии технику, избивали и насиловали их.

Противостояние обостряется. Дойдет ли до масштабных столкновений – не знаю, но очень хотелось бы. Чем больше горл они перережут друг другу, тем меньше работы для ВСУ. Развитие этого сериала удовлетворяет интерес зрителей своими неожиданными поворотами,

– сказал журналист.

Наки о борьбе Пригожина и минобороны России: смотрите видео

Вагнеровцы взяли в плен российского комбата