Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він звернув увагу, протистояння Пригожина та міноборони Росії переросло у бойові зіткнення.
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Чи дійде протистояння до масштабних зіткнень
Накі зазначив, що основне завдання Пригожина – довести Путіну, що військове керівництво Росії робить усе неправильно, а він "молодець". Конфлікт наростає, тому міноборони періодично намагається позбутись ватажка вагнерівців.
Опозиціонер підкреслив, що протистояння перейшло у бойові зіткнення. Нещодавно бойовики ПВК "Вагнера" взяли у полон комбата одного з підрозділів регулярної російської армії Романа Веневітіна. Підполковник розповів, що вагнерівці крали у російської армії техніку, били та ґвалтували їх.
Протистояння загострюється. Чи дійде до масштабних зіткнень – не знаю, але дуже хотілося б. Чим більше горл вони переріжуть один одному, тим менше роботи для ЗСУ. Розвиток цього серіалу задовольняє інтерес глядачів своїми неочікуваними поворотами,
– сказав журналіст.
Накі про боротьбу Пригожина та міноборони Росії: дивіться відео
Вагнерівці взяли у полон російського комбата
- Бойовики 72-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії вступила у перестрілку з групою швидкого реагування ПВК "Вагнера" та роззброїла їх. Найманці Пригожина намагалися розмінувати собі шлях для втечі з Бахмута. Проти вагнерівців виступив сам комбат Роман Веневітін.
- Наступного дня підполковник Веневітін обстріляв машину вагнерівців. Найманці Пригожина вступили у бій та взяли комбата у полон. Під час допиту Веневітін сказав, що атакував вагнерівців через особисту неприязнь.
- Легіон "Свобода Росії" запропонував главі ПВК "Вагнера" Пригожину обміняти полонених росіян з Бєлгородщини на полоненого командира 72 мотострілецької бригади. Пригожин відмовився та додав, що "не готовий віддавати в обмін росіян на росіян".