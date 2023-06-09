Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він звернув увагу, протистояння Пригожина та міноборони Росії переросло у бойові зіткнення.

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Чи дійде протистояння до масштабних зіткнень

Накі зазначив, що основне завдання Пригожина – довести Путіну, що військове керівництво Росії робить усе неправильно, а він "молодець". Конфлікт наростає, тому міноборони періодично намагається позбутись ватажка вагнерівців.

Опозиціонер підкреслив, що протистояння перейшло у бойові зіткнення. Нещодавно бойовики ПВК "Вагнера" взяли у полон комбата одного з підрозділів регулярної російської армії Романа Веневітіна. Підполковник розповів, що вагнерівці крали у російської армії техніку, били та ґвалтували їх.

Протистояння загострюється. Чи дійде до масштабних зіткнень – не знаю, але дуже хотілося б. Чим більше горл вони переріжуть один одному, тим менше роботи для ЗСУ. Розвиток цього серіалу задовольняє інтерес глядачів своїми неочікуваними поворотами,

– сказав журналіст.

Накі про боротьбу Пригожина та міноборони Росії: дивіться відео

Вагнерівці взяли у полон російського комбата