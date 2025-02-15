Какие есть решения для борьбы с КАБами: авиаэксперт назвал перечень средств

Для эффективного уничтожения КАБов необходим комплексный подход. Средства перехвата будут ограничивать их возможности и снижать точность ударов.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что системы ПВО, которые работают с помощью лазера, малоэффективны против КАБов. Управляемые авиабомбы часто меняют траекторию и могут маневрировать. Поэтому их сложно перехватить.

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Время подлета более 400 км/ч, что не позволяет эффективно их сбивать.

Комплексный подход

"Искусственный интеллект может помочь рассчитать приблизительный маршрут движения, скорость и точку пересечения средства поражения крылатой авиабомбы", – сказал Анатолий Храпчинский.

Храпчинский добавил, что для уничтожения КАБов нужно много средств перехвата. Они будут работать с системами визуального и радиолокационного обнаружения и дополнительно с системами радиоэлектронной борьбы, которые будут подавлять некоторые возможности и уменьшать точность.

Это комплексный подход. Решение несложное, но есть потребность большого количества средств, которые должны быть на линии боевого соприкосновения. И при этом мы подвергаем их опасности. Потому что враг будет в любом случае искать противодействие против нашего противодействия. И будет пытаться их поражать,

– сказал Храпчинский.

Авиаэксперт добавил, что именно поэтому на линии боевого соприкосновения размещено немного классических систем противовоздушной обороны. Враг активно их выискивает для того, чтобы уничтожить.