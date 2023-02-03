Об этом 24 Каналу рассказал политолог Витис Юрконис. По его словам, несмотря на войну, борьба с незаконным обогащением в Украине должно быть прозрачным.

Интересно Скандал с закупками: суд взял под стражу еще 5 фигурантов, связанных с Минобороны

Реалии украинской борьбы с коррупцией

Витис Юрконис подчеркнул, что по опыту Литвы знает, что происходило тогда, когда решения принимались очень быстро, а сам процесс не оправдывал ожидания.

"В Украине сейчас война, поэтому здесь сложно соблюдать абсолютно все правила", – добавил он.

По его словам, даже несмотря на нелегкие времена, следует позаботиться о том, чтобы все процедуры были соблюдены. Это обезопасит Украину от дальнейших конфликтов с коррумпированными государственными деятелями.

Будут вам тыкать на международное право и говорить: "Ну что, пойдем в Европейский суд по правам человека и посмотрим, соблюдены ли все правила?"

– подчеркнул литовский политолог.

Тем не менее, Украина пока демонстрирует ЕС свою политическую волю.

Литва собрала значительную сумму для Украины: смотрите видео

Реакция Запада на решительные шаги Украины

Витис Юрконис рассказал, что без политической воли побороть коррупцию нельзя.

"Процесс должен быть не просто всех "перебить". Надо это сделать по признаку хороший-плохой, соблюдая все нормы и права человека", – отметил он.

По его мнению, сделать это достаточно непросто. К тому же, презумпция невиновности должна быть.

В этом отношении мы видим политическую волю. И, конечно, радует, что серьезно взялись за коррумпированных политиков,

– сосредоточил внимание он.

Политолог добавил, что важно, чтобы раскрытием коррупционных схем занимались именно те органы, которые имеют право это делать. В этом могут помочь чиновники, сражаясь на своем политическом фронте.

"Международные фонды и ЕС видя, что борьба с коррупцией есть, будут иметь более сильное желание увеличивать помощь", – убежден Юрконис.

Так что путь Украины в ЕС будет при таком условии гораздо легче.

Скандалы из Минобороны: последние новости