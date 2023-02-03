Про це 24 Каналу розповів політолог Вітіс Юрконіс. За його словами, попри війну, боротьба із незаконним збагаченням в Україні має бути прозорою.

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Реалії української боротьби із корупцією

Вітіс Юрконіс наголосив, що з досвіду Литви знає, що відбувалося тоді, коли рішення приймалися дуже швидко, а сам процес не виправдовував очікування.

"В Україні зараз війна, тому тут складно дотримуватися абсолютно всіх правил", – додав він.

За його словами, навіть попри нелегкі часи, слід подбати про те, щоб всі процедури були дотримані. Це убезпечить Україну від подальших конфліктів із корумпованими державними діячами.

Будуть вам тикати на міжнародне право і говорити: "Ну що, ходімо в Європейський суд із прав людини та подивимося, чи всі правила були дотримані?"

– наголосив литовський політолог.

Проте Україна наразі демонструє ЄС свою політичну волю.

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Вітіс Юрконіс розповів, що без політичної волі побороти корупцію не можна.

"Процес має бути не просто усіх "перебити". Треба це зробити за ознакою хороший-поганий, дотримуючись усіх норм та прав людини", – зауважив він.

На його думку, зробити це доволі непросто. До того ж презумпція невинності повинна бути.

У цьому плані ми політичну волю бачимо. І, звісно, радує, що серйозно взялися за корумпованих політиків,

– зосередив увагу він.

Політолог додав, що важливо, аби розкриттям корупційних схем займалися саме ті органи, які мають право це робити. У цьому можуть допомогти чиновники, воюючи на своєму політичному фронті.

"Міжнародні фонди і ЄС бачачи, що боротьба із корупцією є, будуть мати сильніше бажання збільшувати допомогу", – переконаний Юрконіс.

Тож шлях України до ЄС буде за такої умови набагато легшим.

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