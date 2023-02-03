У справі фігурують 3 військовослужбовців і 2 підприємці. Вони не визнали провину.

До теми Мільйонні збитки та зловживання: що відомо про скандали довкола Міноборони

Мовиться про таких фігурантів корупційного скандалу:

підполковник Дмитро Ткач. Він є заступником керівника однієї з військових частин, який відповідає за логістику. Держбюро вважає Ткача організатором схеми;

керівник їдальні Юрій Дивак;

бойова медикиня Людмила Гніденко. Слідство вважає, що вона вела "чорну бухгалтерію" приватного постачальника харчів;

працівники компанії-постачальника Ярослав Марунич та Микола Демиденко, який є колишнім військовий.

Скільки збитків отримала держава

За інформацією слідства, з 18 серпня 2022 року компанія "Ок Ленд Фуд" уклала з військовою частиною договори на постачання харчів. Однак продукти, за які платили гроші, не надходили військовим, а прибуток фігуранти справи забирали собі.

Про злочин стало відомо ще у вересні 2022 року. Тоді командир частини написав заяву. Проте підозрюваних затримали 2 лютого 2023 року. Правоохоронці підрахували, що за цей час держава отримала збитків на 4,6 мільйона гривень. Усіх доказів не озвучили на суді, оскільки прокурор зазначив, що частина з них є таємницею.

Не мовиться про "яйця по 17 гривень".

Підозрюваний Марунич сказав, що серед компаній, де він працював, була "Актів компані". Саме про неї писали журналісти у контексті закупівлі харчів за завищеними цінами. Також ДБР стверджувало, що затримані мають стосунок до скандальних закупівель "яєць по 17 гривень".

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Проте журналісти УП зазначили, що в оголошеній фабулі суду не мовиться про жодне постачання за підвищеними цінами. Прокурор запевнив – слідство вивчає закупівлі. Зокрема й ту, через яку розгорівся скандал. В УП зазначили, що прокурор не пояснив розбіжність між офіційною фабулою та пресрелізом, який журналісти отримали напередодні.

За словами прокурора, немає підстав об'єднувати справу з розслідуванням Національного антикорупційного бюро, яке перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень. У підозрах також не згадували ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Йому інкримінують причетність до корупційних схем.

Можуть вийти під заставу

Журналісти зазначили, що підозрювані не визнавали провину. Вони просили не брати їх під варту.

За інформацією адвокатів, у матеріалах справи немає прямих доказів вини. Вони не знайшли угод, які підписували фігуранти.

Дивак зазначив, що коли у нього проводили обшуки, то не знайшли грошей. Також підсудний сказав про тиск з боку слідчого ДБР. Чоловік переконував, що відповідальними за ймовірно корупційні договори є його керівники, які зараз виступають у ролі свідків.

Суддя Сергій Вовк задовольнив прохання прокурора. Всі підсудні потрапили під арешт з можливість вийти під заставу. Вона становить 4,6 мільйона гривень.

Заарештували ще одного посадовця

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід ексдиректору департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому. Він перебуває під вартою. Інформацію підтвердили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Хмельницький міг закупляти неякісні бронежилети на понад 100 мільйонів гривень.