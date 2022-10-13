"Борьба с терроризмом" помогла Путину захватить власть, – политолог

13 октября 2022 , 14:59
Читати новину українською

Работники российской ФСБ заявили, что они якобы обнаружили виновных в подрыве Крымского моста. Кроме того, они показали еще два "запланированных теракта", которые мол смогли предотвратить. Очевидно, что Кремль возвращается к идее "борьбы с терроризмом". Ведь именно это помогло Путину захватить власть.

Об этом 24 каналу сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он объяснил, что терроризм для России – это "широкий зонтик", под который можно спрятать все.

К теме В США снова думают признать Россию террористом: Давидюк объяснил цель

По его словам, сейчас терроризм – зло №1 для всего мира, то есть это "универсальная рамка", которую каждая сторона будет пытаться натянуть на оппонента. Итак, использование Путиным этой рамки было прогнозировано.

К тому же, мы помним первые годы его правления. "Борьба с терроризмом" – это и был тот метод, который позволял Путину скрыть первоначальную консолидацию власти в руках силовиков,
– заявил Божко.

Он отметил, что и вторая Чеченская война, и другие теракты – это лишь события, которые внешне маскировали те меры для российской политики, которые Путин хотел продвинуть, а все они заключались в консолидации власти.

Божко рассказал, как "борьба с терроризмом" помогла Путину захватить власть: видео


Сработают ли такие нарративы "борьбы с терроризмом" на Запад

Политолог объяснил, что эта история не является терроризмом с украинской стороны в широком смысле.

Это обычные боевые действия – где-то работает разведка, где-то подрывают какие-то объекты, но это не терроризм. Это ведение знакомых всему миру боевых действий и применение такой рамки не будет действенным на Западе.
– считает Божко.

По его мнению, западные политики отделяют ведение войны от терроризма.

"Ведь терроризм  –  это явление, которое происходит после войны или в мирное время, когда есть политические предпосылки. А если на войне одна из сторон уничтожает объекты врага  –  то это не терроризм",  –  отметил эксперт.

Россию хотят признать государством-террористом: последние новости

К слову, аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль хочет организовать "нападения на Россию", чтобы обвинить в них Украину. Цель Москвы – создать предпосылки для противодействия признанию ее государством-террористом.

Автор: Марія Бондар