О захвате заложников в Луцке, деле против судьи Вовка и экс-главе Укравтодора – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорили главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

О захвате заложников в Луцке

По мнению журналиста Юрия Бутусова, захват заложников в Луцке, вероятнее всего, был реальным. Об этом он сказал в эфире программы на 24 канале.

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"Я думаю, что скорее это была реальная ситуация. На мой взгляд. То, что я видел и слышал от заложников", – сказал Бутусов.

Почему этим занимался Аваков

То, что этим делом занимался Аваков, а не СБУ, и вызывает вопросы и обвинения в театрализованности, – считает журналист. Ведь борьба с терроризмом – это исключительно подследственность СБУ, в составе которой есть специальный антитеррористический центр с соответствующими специалистами: переговорщиками, психологами.

"Поэтому, конечно, это очень странно – почему было принято такое решение. Думаю, что версия может быть одна – политическая. Почему доверие во всех критических ситуациях в Зеленского есть исключительно к Авакову: коронавирус, борьба с терроризмом, стихийные бедствия на Закарпатье", – отметил Бутусов.

Кроме того, он подчеркнул, что в данном случае – это было полное нарушение регламента.

"В этом случае это нарушение законов, действующих регламентов. Зачем такое делать? Честно говоря, с политической точки зрения это какое-то самоубийство", – отметил Бутусов.

Справка. Бутусов общался с луцким террористом. Детали разговора с Максимом Плохим – читайте здесь.

Повлияет ли это на рейтиг Зеленского

По мнению Бутусова, именно эта ситуация не приведет к изменениям рейтингов.

"Потому что никто не погиб. У нас каждый день драматические события – война на Донбассе, там ежедневно гибнут люди. Но такие ситуации намного хуже делают для власти, потому что создают общую атмосферу недоверия в принципе к любым решениям", – подытожил журналист.

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► О деле против Вовка

Сейчас Павел Вовк наблюдает за ситуацией в Украине относительно дела против него. Если Вовк будет видеть, что нет рисков, то вернется в Украину. Об этом в программе рассказал член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

► Об Укравтодоре

Варшавский суд взял под стражу бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и 2 его сообщников. Их подозревают в незаконном обогащении через строительство дорог в Украине. Журналист Юрий Бутусов считает, что само назначение Новака на эту должность было нужно для того, что "прикрыть" схемы, которые уже были в ведомстве.