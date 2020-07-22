Про захоплення заручників у Луцьку, справу проти судді Вовка та ексглаву Укравтодору – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською говорили головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов та член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

Про захоплення заручників у Луцьку

На думку журналіста Юрія Бутусова, захоплення заручників у Луцьку, імовірніше за все було реальним. Про це він сказав в ефірі програми на 24 каналі.

Актуально Тероризм, використання зброї, замах на поліцейського: Кривошу повідомили про підозру

"Я думаю, що скоріше це була реальна ситуація. На мій погляд. Те, що я бачи і чув від заручників", – сказав Бутусов.

Чому цим займався Аваков

Те, що цією справою займався Аваков, а не СБУ, і викликає питання та звинувачення в театралізованості, – вважає журналіст. Адже боротьба з тероризмом – це виключно підслідність СБУ, у складі якої є спеціальний антитерористичний центр з відповідними фахівцями: переговорниками, психологами.

"Тому звичайно, це дуже дивно – чому було ухвалене таке рішення. Думаю, що версія може бути одна – політична. Чомусь довіра в усіх критичних ситуаціях у Зеленського є виключно до Авакова: коронавірус, боротьба з тероризмом, стихіні лиха на Закарпатті", – зазначив Бутусов.

Окрім того, він підкреслив, що у цьому випадку – це було повне порушення регламенту.

"В цьому випадку це порушення законів, чинних регламентів. Навіщо таке робити ? Чесно кажучи, з політичної точки зору це якесь самогубство", – наголосив Бутусов.

Довідка. Бутусов спілкувався з луцьким терористом. Деталі розмови з Максимом Плохим – читайте тут.

Чи вплине це на рейтин Зеленського

На думку Бутусова, конкретно ця ситуація не призведе до змін рейтингів.

"Тому що ніхто не загинув. У нас кожного дня драматичні події – війна на Донбасі, там щодня гинуть люди. Але такі ситуації набагато гірше роблять для влади, бо створюють загальну атмосферу недовіри в принципі до будь-яких рішень", – підсумував журналіст.

Також у програмі:

► Про справу проти Вовка

Зараз Павло Вовк спостерігає за ситуацією в Україні стосовно справи проти нього. Якщо Вовк буде бачити, що немає ризиків, то повернеться в Україну. Про це в програмі розповів член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

► Про Укравтодор

Варшавський суд взяв під варту колишнього главу Укравтодору Славоміра Новака та 2 його спільників. Їх підозрюють у незаконному збагаченні через будівництво доріг в Україні. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що саме призначення Новака на цю посаду було потрібне для того, що "прикрити" схеми, які вже були у відомстві.