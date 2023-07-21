Начинаются серьезные конфронтации, – Коваленко назвал 3 группы влияния в России

В России существуют разные группы влияния. К примеру, есть три такие группы в министерстве обороны страны-агрессорки.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, группы влияния также находятся внутри ФСБ и в окружении Владимира Путина.

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"Сейчас начинается достаточно серьезная конфронтация. Мы видим, что происходит, например, в министерстве обороны России. Уже достаточно четко отличаются 3 группы влияния", – сказал он.

Группы влияния внутри минобороны России

Александр Коваленко выделяет 3 группы влияния в министерстве обороны страны-агрессорки:

Поддерживающие министра обороны России Сергея Шойгу, а также главу генштаба Валерия Герасимова; "Карманные" генералы минобороны, которых купила ФСБ (Сергей Суровикин, Михаил Мизинцев, Алексей Дюмин и другие); "Голубая кровь", родственники которых из поколения в поколение являются офицерами. Именно они критикуют действия минобороны и Шойгу.

У ФСБ тоже есть группы влияния. Евгений Пригожин и Игорь Гиркин имеют патронат разных групп влияния ФСБ. Среди окружения Владимира Путина также продолжается борьба за выживание.

Это разные группы влияния. Между всеми этими элементами сейчас происходит конфронтация. Даже не конфронтация, это борьба за выживание. Чем острее эта борьба, тем она становится экстремальнее,

– добавил он.

Коваленко о группах влияния в России: смотрите видео

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