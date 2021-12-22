Боремся за жизнь, – медик рассказал о состоянии пострадавших в пожаре под Винницей

Пострадавших в жутком пожаре в Винницкой области доставили в больницу около 06:30. Мужчине уже сделали операцию, у него диагностировали тяжелую политравму.

Врач Богдан Трохименко рассказал, что во время пожара пострадали 43-летний мужчина и 19-летняя девушка. Медик не исключает, что травмы пострадавшие могли получить во время падения. В то же время окончательный ответ в больнице дать не готовы.

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В настоящее время мужчина находится в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Трихименко отметил, что медики борются за его жизнь.

У мужчины диагностировали повреждение костей, черепно-мозговую травму, повреждение грудины и брюшной полости. Пострадавший уже прооперирован. Сейчас его подключили к аппарату ИВЛ.

Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии. Однако угроз ее жизни нет. У женщины диагностировали 40% ожогов тела I и II степени.

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