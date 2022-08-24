Мы пройдем эту зиму и выстоим, как Украина, – Джонсон о будущих трудностях европейцев
Пока в Украине идет война, Европу ожидает сложная зима. путин будет использовать это и пытаться шантажировать страны Запада.
Об этом в ходе своего визита в Киев по случаю Дня Независимости Украины на пресс-конференции рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ранее он спрогнозировал, что будет, если путин победит в войне с Украиной.
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Европа должна показать выдержку
Джонсон отметил, что Европу ожидают сложности, особенно в зимний период. россия будет давить и шантажировать, пытаясь использовать ситуацию в свою пользу.
Это будет испытание для Европы -ьвыстоять против этого давления, как выстоит Украина. И я считаю, что мы пройдем эту зиму. Наша позиция только укрепится, тогда как позиция путина и его возможности будут только уменьшаться,
– заметил британский премьер-министр.
Увеличить поддержку Украины
Глава правительства Великобритании призвал страны увеличивать свою поддержку Украине для этого. В частности, Himars, системы залпового огня и т.д.
"Мы уже увидели эффективность этого оружия в украинских руках", – подчеркнул Джонсон.
Также он подчеркнул, что нельзя допустить прекращения санкций против россии. И каждый день бороться по всему миру с путинской ложью.
Это его война. Именно она приводит к повышению стоимости пищевых продуктов, топлива. Вот в чем причина, а не в санкциях,
– сказал премьер-министр Великобритании.
А еще Джонсон отметил, миру необходимо пересмотреть свои отношения с путиным.
Выступление и пресс-конференция Бориса Джонсона в Киеве: смотрите видео
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