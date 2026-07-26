Ездил на линию фронта и рисковал жизнью: Борис Джонсон снял фильм об Украине

Бывший премьер-министр Великобритании исполнил главную роль в собственной киноленте. Во время съемок он посещал прифронтовые территории.

Премьера прошла 24 июля. Об этом пишет The Telegraph .

Что известно о фильме?

Экспремьер снял документальную ленту "Борис Джонсон: В зону поражения Украины", в которой призывает к усилению британской поддержки.

90-минутный фильм начинается с кадров российского удара дроном по пассажирскому поезду, в результате которого погибли 6 человек, а еще больше получили ранения.

Это был не случайный удар, а умышленное нападение, и это не что иное, как акт терроризма,

– заявил Джонсон.

Он называет тактику Путина по-варварски и отмечает украинский боевой дух.

В ленте автор демонстрирует изобретательность военных, производящих бомбы из подручных материалов, в частности из куска пластиковой трубы для туалета. Джонсон настаивает на том, чтобы Запад снабжал Киев более современным вооружением.

Я просто не помню, чтобы когда-нибудь видел столь очевидный пример противопоставления добра и зла, правильного и неправильного. То, что сделал Путин, было совершенно преступным,

– подчеркнул Джонсон.

Экс-премьер-министр заявил, что снял этот фильм, потому что любит Украину и руководствуется чувством справедливости.

Что известно о путешествии Джонсона?

Во время съемок он не раз рисковал собственной безопасностью. В первую ночь на линии фронта его разбудил удар БпЛА по соседнему жилому дому.

Единственный раз, когда мы видим, как страх промелькнул на его лице, – это когда два украинских солдата размахивают самодельной бомбой. Они смеются и говорят ему расслабиться: у нее еще не вмонтирован детонатор,

– пишут The Telegraph.

Из соображений безопасности Джонсон путешествовал по инкогнито. Из-за своей узнаваемой прически он был вынужден сменить шапку на балаклаву.

Экс-премьер временно вернулся к работе журналистом. Политик делал заметки во время интервью с солдатами, священниками и волонтерами.

Джонсон легко находит общий язык с людьми – то ли хваля солдата за сбитие русского дрона, то ли находя общий язык на тему отцовства,

– пишут журналисты.

Имя бывшего премьер-министра вызвало дополнительный интерес к документальному фильму. Также известно, что в России отреагировали на фильм, обвинив Джонсона в том, что он якобы сорвал мирное соглашение в 2022 году, а значит, несет определенную "личную ответственность" за гибель людей.