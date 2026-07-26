Прем'єра відбулась 24 липня. Про це пише The Telegraph.

Що відомо про фільм?

Експрем'єр зняв документальну стрічку "Борис Джонсон: У зону ураження України", в якому закликає до посилення британської підтримки.

90-хвилинний фільм починається з кадрів російського удару дроном по пасажирському поїзду, в результаті якого загинули 6 людей, а ще більше – отримали поранення.

Це був не випадковий удар, а навмисний напад, і це не що інше, як акт тероризму,

– заявив Джонсон.

Він називає тактику Путіна варварською та відзначає український бойовий дух.

У стрічці автор демонструє винахідливість військових, які виготовляють бомби з підручних матеріалів, зокрема зі шматка пластикової труби для туалету. Джонсон наполягає на тому, щоб Захід постачав Києву більш сучасне озброєння.

Я просто не пригадую, щоб коли-небудь бачив настільки очевидний приклад протиставлення добра і зла, правильного і неправильного. Те, що зробив Путін, було абсолютно злочинним,

– наголосив Джонсон.

Експрем'єр-міністр заявив, що зняв цей фільм, бо любить Україну і керується почуттям справедливості.

Що відомо про подорож Джонсона?

Під час зйомок він неодноразово ризикував власною безпекою. В першу ніч на лінії фронту його розбудив удар БпЛА по сусідньому житловому будинку.

Єдиний раз, коли ми бачимо, як страх промайнув на його обличчі, – це коли двоє українських солдатів розмахують саморобною бомбою. Вони сміються і кажуть йому розслабитися: у неї ще не вмонтовано детонатор,

– пишуть The Telegraph.

З міркувань безпеки Джонсон подорожував інкогніто. Через свою впізнавану зачіску він був змушений змінити шапку на балаклаву.

Експрем'єр тимчасово повернувся до роботи журналістом. Політик робив нотатки під час інтерв’ю з солдатами, священниками та волонтерами.

Джонсон легко знаходить спільну мову з людьми – чи то хвалячи солдата за збиття російського дрона, чи то знаходячи спільну мову на тему батьківства,

– пишуть журналісти.

Ім'я колишнього прем'єр-міністра викликало додатковий інтерес до документального фільму. Також відомо, що в Росії відреагували на стрічку, звинувативши Джонсона в тому, що він нібито зірвав мирну угоду у 2022 році, а отже, несе певну "особисту відповідальність" за загибель людей.