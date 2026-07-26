Прем'єра відбулась 24 липня. Про це пише The Telegraph.
Що відомо про фільм?
Експрем'єр зняв документальну стрічку "Борис Джонсон: У зону ураження України", в якому закликає до посилення британської підтримки.
90-хвилинний фільм починається з кадрів російського удару дроном по пасажирському поїзду, в результаті якого загинули 6 людей, а ще більше – отримали поранення.
Це був не випадковий удар, а навмисний напад, і це не що інше, як акт тероризму,
– заявив Джонсон.
Він називає тактику Путіна варварською та відзначає український бойовий дух.
У стрічці автор демонструє винахідливість військових, які виготовляють бомби з підручних матеріалів, зокрема зі шматка пластикової труби для туалету. Джонсон наполягає на тому, щоб Захід постачав Києву більш сучасне озброєння.
Я просто не пригадую, щоб коли-небудь бачив настільки очевидний приклад протиставлення добра і зла, правильного і неправильного. Те, що зробив Путін, було абсолютно злочинним,
– наголосив Джонсон.
Експрем'єр-міністр заявив, що зняв цей фільм, бо любить Україну і керується почуттям справедливості.
Що відомо про подорож Джонсона?
Під час зйомок він неодноразово ризикував власною безпекою. В першу ніч на лінії фронту його розбудив удар БпЛА по сусідньому житловому будинку.
Єдиний раз, коли ми бачимо, як страх промайнув на його обличчі, – це коли двоє українських солдатів розмахують саморобною бомбою. Вони сміються і кажуть йому розслабитися: у неї ще не вмонтовано детонатор,
– пишуть The Telegraph.
З міркувань безпеки Джонсон подорожував інкогніто. Через свою впізнавану зачіску він був змушений змінити шапку на балаклаву.
Експрем'єр тимчасово повернувся до роботи журналістом. Політик робив нотатки під час інтерв’ю з солдатами, священниками та волонтерами.
Джонсон легко знаходить спільну мову з людьми – чи то хвалячи солдата за збиття російського дрона, чи то знаходячи спільну мову на тему батьківства,
– пишуть журналісти.
Ім'я колишнього прем'єр-міністра викликало додатковий інтерес до документального фільму. Також відомо, що в Росії відреагували на стрічку, звинувативши Джонсона в тому, що він нібито зірвав мирну угоду у 2022 році, а отже, несе певну "особисту відповідальність" за загибель людей.