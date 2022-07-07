Исключать нельзя, – Огрызко считает, что кремль может быть причастен к отставке Джонсона

Громкие отставки таких выдающихся фигур, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сразу же обрастают определенными теориями заговора. Вероятно, здесь не обошлось и без российского следа.

Об этом 24 каналу сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он отметил, что в Великобритании, безусловно, есть российское лобби.

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Россия активно использует свои "консервы"

По его словам, это не секрет. Очень многие люди в политическом истеблишменте Великобритании куплены москвой в прямом смысле этого слова – они получают деньги и, безусловно, влияют на политику этой страны.

Как отметил Огрызко, то, что правительство Бориса Джонсона начало, так сказать, вычищать эти конюшни авгия – это очень хорошо. Однако это вовсе не означает, что Москва уменьшила свое влияние. Напротив, теперь она будет периодически и очень активно открывать и использовать все свои консервы, которые заложила уже давно.

К сожалению, исключать нельзя. Думаю, что эта история, безусловно, не обошлась без того, чтобы какие-то из тех "консерв", в частности, в правительственных структурах Великобритании, не приступили к работе по отработке задач москвы,

– заявил Огрызко.

Российские шпионы подрывают безопасность Британии изнутри

Как он отметил, если в Болгарии из российского посольства, где работает 140 – 150 человек, выгнали 70 шпионов, то можно только представить, сколько шпионов сидит в российском посольстве в Лондоне и во всех структурах, которые имеет россия в Великобритании.

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"В то же время они сидят там не для того, чтобы "пить кофе", а работать и взрывать безопасность Великобритании изнутри. И это они иногда очень успешно делают, применяя банальный подкуп, шантаж или все вместе", – подчеркнул Огрызко.

Отставка Бориса Джонсона: что известно

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 7 июля, сообщил о своей отставке. В частности, он покинул пост лидера Консервативной партии, однако будет оставаться на посту премьер-министра, пока не назначат нового.

В то же время Джонсон подчеркнул, что это никак не повлияет на поддержку Украины. Он заверил, что Великобритания продолжит поддерживать борьбу украинцев за свободу настолько долго, сколько это потребуется.

В Офисе Президента сразу отреагировали на отставку Джонсона. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал его лидером и подчеркнул, что он первый, кто прибыл в Киев после полномасштабного вторжения России в Украину.

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