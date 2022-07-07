Про це 24 каналу повідомив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він зазначив, що у Великій Британії, безумовно, є російське лобі.

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Росія активно використовує свої "консерви"

За його словами, це не є таємницею. Дуже багато людей в політичному істеблішменті Великої Британії куплені москвою в прямому розумінні цього слова – вони отримують гроші й, безперечно, впливають на політику цієї країни.

Як наголосив Огризко, те, що уряд Бориса Джонсона почав, так би мовити, вичищати ці авгієві стайні – це дуже добре. Однак це зовсім не означає, що москва зменшила свій вплив. Навпаки – тепер вона буде періодично й дуже активно відкривати та використовувати всі свої "консерви", які заклала вже давно.

На жаль, виключати не можна. Думаю, що ця історія, безумовно, не обійшлася без того, щоб якісь з тих "консервів", зокрема, в урядових структурах Великої Британії, не розпочали свою роботу з відпрацювання завдань москви,

– заявив Огризко.

російські шпигуни підривають безпеку Британії зсередини

Як він зазначив, якщо у Болгарії з російського посольства, де працює 140 – 150 осіб, вигнали 70 шпигунів, то можна тільки уявити, скільки агентів сидять у російському посольстві в Лондоні та у всіх тих структурах, які має росія у Великій Британії.

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"Водночас вони сидять там не для того, щоб "пити каву", а працювати й підривати безпеку Великої Британії зсередини. І це вони інколи дуже успішно роблять, застосовуючи банальний підкуп, шантаж, або все разом", – підкреслив Огризко.

Відставка Бориса Джонсона: що відомо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 7 липня, повідомив про свою відставку. Зокрема, він покинув пост лідера Консервативної партії, однак залишатиметься прем'єр-міністром, поки не призначать нового.

Водночас Джонсон наголосив, що це аж ніяк не вплине на допомогу Україні. Він запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати боротьбу українців за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно.

В Офісі Президента одразу відреагували на відставку Джонсона. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав його лідером та підкреслив, що він перший, хто прибув до Києва після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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