Борис Джонсон ответил, видит ли возможность нормализации отношений с путинской Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который активно поддерживает Украину, заявил, что он не видит сценария нормализации отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Во время интервью на LBC Radio у Джонсона спросили, можно ли приветствовать Владимира Путина на международной арене, если он успокоится.

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Джонсон об отношениях с Путиным

Премьер-министр Великобритании считает, что покаяние для Путина – это очень трудный шаг. По его словам, нет ничего невозможного. В то же время Джонсон добавил, что он не может понять, как можно нормализовать отношения с лидером государства-агрессора.

Британский лидер заявил, что мировое сообщество рискует попасть в ловушку 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым. Поскольку мир признал, что это было ужасно и осудил действия России. В частности, были введены санкции, однако мир продолжал говорить с Путиным. Джонсон заявил, что российский президент использовал эту позицию для того, чтобы всадить нож в Украину.

Премьер-министр Британии также сказал, если бы украинцы в этой ситуации подписали любое соглашение с Владимиром Путиным, то остается риск, что он бы повторил это. И в Украине это осознают.

Поэтому краткий ответ – нет. Никакой нормализации, и Великобритания очень четко это знает,

– сказал Джонсон.

Больше заявлений британского премьера об Украине

Борис Джонсон обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом не вести переговоры с Россией на условиях государства-агрессора. Кроме того, он посоветовал коллеге из Франции воздержаться от каких-либо контактов с Россией.

Великобритания также предоставит Украине мощную военную помощь. Однако эта страна не только выполняет свои обещания, но и превзошла все ожидания. Дело в том, что правительство Британии приняло решение о предоставлении Украине помощи на сумму 1,6 миллиарда долларов. Важно, что это вдвое больше, чем британцы обещали и предлагали раньше.

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