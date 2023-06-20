Путин проиграет, –Джонсон выступил с мощной речью в день рождения в поддержку Украины

Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с мощной речью в день своего рождения. Он в очередной раз поддержал Украину.

Джонсон уверен, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины пройдет успешно. Соответствующее видео с мощной речью политика распространили в сети, информирует 24 Канал.

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Мощная речь Джонсона в свой день рождения

Так, экс-премьер Британии заверил, что украинцы победят, потому что "они бьются, как львы, за свои семьи и за свою страну".

А россияне – нет. Я знаю, Путин проиграет. Эти героические солдаты сражаются за свободу для всех нас. За мир и стабильность,

– сказал Джонсон.

В то же время в речи политика прозвучали призывы к партнерам.

"Представьте себе, как они могли бы воевать, если бы учения украинцев мы бы обеспечили не сейчас, а год назад, и если бы предоставили всю необходимую военную технику Украине", – добавил Джонсон.

Речь Джонсона: смотрите видео

Джонсон – верный друг Украины