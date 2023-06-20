Путин проиграет, –Джонсон выступил с мощной речью в день рождения в поддержку Украины
Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с мощной речью в день своего рождения. Он в очередной раз поддержал Украину.
Джонсон уверен, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины пройдет успешно. Соответствующее видео с мощной речью политика распространили в сети, информирует 24 Канал.
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Мощная речь Джонсона в свой день рождения
Так, экс-премьер Британии заверил, что украинцы победят, потому что "они бьются, как львы, за свои семьи и за свою страну".
А россияне – нет. Я знаю, Путин проиграет. Эти героические солдаты сражаются за свободу для всех нас. За мир и стабильность,
– сказал Джонсон.
В то же время в речи политика прозвучали призывы к партнерам.
"Представьте себе, как они могли бы воевать, если бы учения украинцев мы бы обеспечили не сейчас, а год назад, и если бы предоставили всю необходимую военную технику Украине", – добавил Джонсон.
Речь Джонсона: смотрите видео
Джонсон – верный друг Украины
- Напомним, недавно бывший премьер-министр Великобритании посетил Техас. Борис Джонсон пообщался с республиканцами и призвал оказывать больше помощи Украине.
- Еще ранее Борис Джонсон призвал Запад не терять время и передать Украине необходимое вооружение как можно скорее. Он подчеркнул, что это сохранит жизнь украинцев и сэкономит деньги союзников.
- К тому же Джонсон вспомнил, что, когда он призвал Запад предоставить Украине противотанковые ракеты, ему говорили, что это плохая идея, а на самом деле они оказались незаменимы. Поэтому политик считает, что нужно "сэкономить время, деньги, сохранить жизнь и дать украинцам то, что им нужно, как можно скорее".
- Кстати, Борис Джонсон уверен, что та политика, которую проводил Запад в отношении Украины и России в последние годы, была провальной. Он также отметил, при каком сценарии развития событий этой войны никогда бы не произошло.
- Джонсон отметил, что Путин своими действиями развеял аргументы по поводу "невозможности членства Украины в НАТО". Экс-премьер констатировал, что сейчас украинцы осваивают и разворачивают безумное количество техники из стран Альянса и делают это с непревзойденным мастерством и отвагой.