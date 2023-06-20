Джонсон впевнений, що контрнаступ Збройних Сил України пройде успішно. Відповідне відео з потужною промовою політика розповсюдили у мережі, інформує 24 Канал.
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Потужна промова Джонсона у свій день народження
Так, експрем’єр Британії запевнив, що українці переможуть, бо "вони б’ються, як леви, за свої родини і за свою країну".
А росіяни – ні. Я знаю, Путін програє. Ці героїчні солдати б’ються за свободу для всіх нас. За мир і стабільність,
– сказав Джонсон.
Водночас у промові політика пролунали заклики до партнерів.
"Уявіть собі, як вони могли б воювати, якби навчання українців ми б забезпечили не зараз, а рік тому, і якби надали всю необхідну військову техніку Україні", – додав Джонсон.
Промова Джонсона: дивіться відео
Джонсон – вірний друг України
- Нагадаємо, нещодавно колишній прем'єр-міністр Великої Британії відвідав Техас. Борис Джонсон поспілкувався з республіканцями та закликав надавати більше допомоги Україні.
- Ще раніше Борис Джонсон закликав Захід не втрачати час та передати Україні необхідне озброєння якомога швидше. Він наголосив, що це збереже життя українців та зекономить гроші союзників.
- До того ж Джонсон пригадав, що коли він закликав Захід надати Україні протитанкові ракети, йому казали, що це погана ідея, а насправді вони виявились незамінні. Тож, політик вважає, що потрібно "заощадити час, гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно, якомога швидше".
- До речі, Борис Джонсон упевнений, що та політика, яку провадив Захід стосовно України та Росії останні роки, була провальною. Він також зазначив, за якого сценарію розвитку подій цієї війни ніколи б не сталося.
- Джонсон зауважив, що Путін своїми діями розвіяв аргументи щодо "неможливості членства України в НАТО". Експрем'єр констатував, що зараз українці освоюють та розгортають шалену кількість техніки з країн Альянсу та роблять це з неперевершеною майстерністю та відвагою.