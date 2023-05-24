За даними видання, Джонсон прийшов на приватний обід у Далласі, щоб зустрітися з двадцятьма провідними консервативними діячами штату. Серед них були політики, донори та керівники промисловості.

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Про що говорив Джонсон у Техасі

Наголошують, що повідомлення Джонсона було простим: Америка повинна тримати курс на Україну.

Я просто закликаю вас усіх дотримуватися цього. У довгостроковій перспективі це окупиться,

– сказав колишній прем'єр Британії.

Попередньо, Джонсон прилетів до Техасу, оскільки все більше консервативних законодавців, кандидатів і активістів почали сумніватися в розмірі пакета підтримки США для України.

Тож, посадовець наполягав на тому, що підтримка Заходом України не має бути безстроковою, адже "українці зможуть завдати дуже суттєвого контрудару цього літа, тому перспектива повного російського військового краху цілком ймовірна".

Джонсон знову ображав Макрона

Під час обіду британський політик знову не зміг встояти перед ударом по своєму давньому супернику Еммануелю Макрону.

"Мій французький друг і колега Еммануель Макрон сказав, що Путіна не можна принижувати. Я думаю, що потрібно дуже багато, щоб принизити Володимира Путіна, чесно кажучи. Я не думаю, що наша робота – хвилюватися про его, чи про його політичні перспективи, чи про розвиток кар'єри Володимира Путіна", – сказав Джонсон.

Крім приватного обіду з республіканцями в Далласі в понеділок, Джонсон також зустрівся з колишнім президентом США Джорджем Бушем, який мешкає у місті зі своєю дружиною Лорою. Джонсон має зустрітися з губернатором Техасу Грегом Ебботтом в Остіні у вівторок.