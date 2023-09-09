Джонсон прибыл во Львов: ехал обычным Интерсити с пассажирами и пил кофе

Бывший премьер Британии Борис Джонсон 9 сентября прибыл во Львов. Экс-лидер Британии приехал во Львов на поезде.

В отличие от предыдущих поездок, на этот раз Джонсон решил путешествовать по Украине в компании обычных пассажиров. Джонсон прибыл во Львов на Интерсити+.

Смотрите также С сине-желтой картой Украины на сердце: Борис Джонсон покрасовался в стильной вышиванке

Садовый встретил Джонсона во Львове

Как отметили в Укрзализныце, это уже пятая поездка Джонсона украинским поездом. На фото, опубликованном украинскими железнодорожниками, Джонсон, очевидно, покупает кофе.

Здесь вам всегда рад каждый, господин Джонсон!

– добавили в Укрзализныце.



Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+ / Фото Укрзализныця

Садовый встретил Джонсона

Отметим, что у Джонсона и Укрзализныци особые отношения. Так, 22 января на День Соборности Украины железнодорожники провели Борису Джонсону экскурсию главным железнодорожным вокзалом Киева. Бывший премьер Британии посетил железнодорожный магазин, где политик подобрал себе новую шапку.

На Львовском вокзале Бориса Джонсона встретил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Поздравляем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове", – отметил Садовый.



Во Львове Джонсона встретил Садовый / Фото соцсети Садового



Джонсон и Садовый встретились на вокзале во Львове / Фото соцсети Садового



Борис Джонсон и Андрей Садовый на вокзале во Львове / Фото соцсети Садового

Андрей Садовый сообщил, что вместе с Борисом Джонсоном почтил память погибших защитников Украины и героев Небесной Сотни.

Садовый и Джонсон почтили память погибших защитников Украины / Фото соцсети Садового

Джонсон в Украине: что известно