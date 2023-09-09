Джонсон прибыл во Львов: ехал обычным Интерсити с пассажирами и пил кофе
Источник:Укрзализныця
Бывший премьер Британии Борис Джонсон 9 сентября прибыл во Львов. Экс-лидер Британии приехал во Львов на поезде.
В отличие от предыдущих поездок, на этот раз Джонсон решил путешествовать по Украине в компании обычных пассажиров. Джонсон прибыл во Львов на Интерсити+.
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Садовый встретил Джонсона во Львове
Как отметили в Укрзализныце, это уже пятая поездка Джонсона украинским поездом. На фото, опубликованном украинскими железнодорожниками, Джонсон, очевидно, покупает кофе.
Здесь вам всегда рад каждый, господин Джонсон!
– добавили в Укрзализныце.
Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+ / Фото Укрзализныця
Садовый встретил Джонсона
На Львовском вокзале Бориса Джонсона встретил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Поздравляем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове", – отметил Садовый.
Во Львове Джонсона встретил Садовый / Фото соцсети Садового
Джонсон и Садовый встретились на вокзале во Львове / Фото соцсети Садового
Борис Джонсон и Андрей Садовый на вокзале во Львове / Фото соцсети Садового
Андрей Садовый сообщил, что вместе с Борисом Джонсоном почтил память погибших защитников Украины и героев Небесной Сотни.
Садовый и Джонсон почтили память погибших защитников Украины / Фото соцсети Садового
Джонсон в Украине: что известно
- Борис Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом для участия в состоявшемся в пятницу форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) 8 сентября.
- В рамках Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине" Джонсон принял участие в панели "Что работает сегодня в мире и что надо изменить".
- Он встретился с Владимиром Зеленским и посетил Киевский областной центр реабилитационной медицины. Он побывал в помещениях, где продолжаются ремонтные работы, чтобы центр мог принять больше раненых украинских бойцов.