Нужен мощный военный щит, надеюсь, с этим и приехал Джонсон, – аналитик

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон 22 января приехал в Киев с неанонсированным визитом. Целью его приезда может стать создание Балто-Черноморского союза.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. По его словам, лидеры западных стран знают, почему Борис Джонсон приехал в Киев.

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Он никуда не денется

Валерий Клочок рассказал, что лидеры стран Запада наверняка знают для чего приехал в Киев Борис Джонсон. Несмотря на то, что он уже не премьер-министр, они знают, что Джонсон никуда не денется. По мнению Клочко, главная цель визита – это создание военно-политического союза, который очень давно уже был нужен, как Великой Британии, так и Украине.

Политики мира сего прекрасно понимают, почему Борис Джонсон здесь. Мне так кажется, что именно так и есть. А приезжает он с одной целью – все-таки создание прототипа Балто-Черноморского союза, но во главе с Великобританией,

– сказал Клочок.

Аналитик отметил, что эта страна мощная в военной сфере и имеет сильный морской флот, который сейчас очень нужен в Черном море, учитывая захват россиянами Азовского моря.

Валерий Клочок раскрыл цель приезда Джонсона в Киев: смотрите видео

О создании такого союза были разговоры и до полномасштабного вторжения, поэтому, считает Валерий Клочок, эта идея никуда не делась и именно сейчас ее пытаются реализовать.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" надеется, что именно для этого и прибыл Джонсон в Киев.

"Нам нужен этот союз. Он потребовался еще с начала 20 века. Еще тогда проблема Российской империи существовала, она никуда не делась. За более чем 100 лет мы еще раз убедились в неадекватности имперских амбиций России, поэтому нужен надежный военный щит", – отметил Валерий Клочок.

Борис Джонсон приехал в Киев