Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, лідери західних країн знають, чому Борис Джонсон приїхав до Києва.

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Він нікуди не подінеться

Валерій Клочок розповів, що лідери країн Заходу, напевно, знають для чого приїхав до Києва Борис Джонсон. Попри те, що він вже не прем'єр-міністр, вони знають, що Джонсон нікуди не подінеться. На думку Клочка, головна мета візиту – це створення військово-політичного союзу, який дуже давно вже був потрібен, як Великій Британії, так і Україні.

Політики світу цього чудово розуміють, чому Борис Джонсон тут. Мені так видається, що саме так і є. А приїжджає він з однією метою – все-таки створення прототипу Балто-Чорноморського союзу, але на чолі з Великою Британією,

– сказав Клочок.

Аналітик зазначив, що ця країна потужна військово та має сильний морський флот, який зараз дуже потрібен в Чорному морі, з огляду на захоплення росіянами Азовського моря.

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Про створення такого союзу були розмови й до повномасштабного вторгнення, а тому, вважає Валерій Клочок, ця ідея нікуди не поділась й саме зараз її намагаються реалізувати.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" сподівається, що саме для цього й прибув Джонсон до Києва.

"Нам треба цей союз. Він був потрібний ще з початку 20 сторіччя. Ще тоді проблема Російської імперії існувала, вона нікуди не поділася. За більш ніж 100 років ми ще раз переконались в неадекватності імперських амбіцій Росії, тому потрібен надійний військовий щит", – зазначив Валерій Клочок.

Борис Джонсон приїхав до Києва