"Такого Бориса не было и не будет": как украинцы реагируют на отставку Джонсона

Борис Джонсон 7 июля объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Такое решение повлекло за собой бурную реакцию в сети.

С начала полномасштабного вторжения России, Великобритания стала одной из тех стран, которые больше всего поддержали наше государство в героической борьбе против нашествия оккупантов – в частности, благодаря метким высказываниям и решительным действиям главы британского правительства. 24 канал собрал реакции и мемы украинцев по поводу отставки любимца миллионов Бориса Джонсона.

Детальнее Джонсон объявил об отставке с кресла премьера и главы Консервативной партии

Как на отставку Джонсона отреагировали украинские чиновники

Владимир Зеленский после заявления об отставке Бориса Джонсона провел с ним телефонный разговор. Президент поблагодарил британского политика за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины, а также за лидерство в отстаивании интересов нашего государства на международной арене.

Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам симпатизирует,

– подчеркнул Зеленский.

Отреагировал на решение Джонсона уйти с поста премьер-министра Великобритании и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Чиновник подчеркнул, что у Украины и Британии общая цель – победа над Россией, и она останется такой в дальнейшем.

Борис Джонсон – это тот человек, которого мы понимаем без слов. Война показала нам всем настоящих друзей. И именно Великобритания как страна, ее народ и Борис Джонсон как премьер очень нам помогают. Мы благодарны за это,

– отметил Ермак.

Поблагодарил британского премьера и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. На своей странице в твиттере он написал: "Поверьте мне, ваше время еще не закончилось! Никогда не сдавайтесь".

За что украинцы любят Бориса Джонсона

В своей речи, в которой Джонсон и заявил об отставке, он не забыл упомянуть об Украине. Политик подчеркнул, что кадровые изменения никоим образом не повлияют на поддержку Великобританией нашего государства. Он призвал свою страну стать лидером в Европе по поддержке украинского народа в борьбе с Россией.

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин перечислил, за что именно украинцы любят Бориса Джонсона и считают его своим большим другом:

Он никогда не медлил с санкциями против России . Джонсон и его правительство делали все, чтобы россияне захлебывались экономическими ограничениями.

. Джонсон и его правительство делали все, чтобы россияне захлебывались экономическими ограничениями. Несмотря на войну, не боялся ехать прямо в Киев и даже дважды наведывался в столицу.

в столицу. Говорил по-украински лучше некоторых местных чиновников – чего стоят только "Слава Украине!" и "Добрый день" от лидера одного из ведущих государств мира.

и от лидера одного из ведущих государств мира. Оформил основную фотографию в соцсетях в желто-голубые цвета, распространив невербальный месседж на миллионы, и стал Джонсонюком (JohnsonUK) в инстаграме.

(JohnsonUK) в инстаграме. Настаивал на необходимости поставлять Украине оружие и никогда не медлил с снабжением необходимого Великобританией – NLAW, радары, дроны и т.д.

и никогда не медлил с снабжением необходимого Великобританией – NLAW, радары, дроны и т.д. Открыто наследует Уинстона Черчилля, который никогда не заигрывал с тогдашним диктатором Гитлером. Джонсон без иллюзий так же воспринимает путина и не терпит его диктаторство.

и не терпит его диктаторство. Его не испортила высокая должность, он остался настоящим, верным себе и своему государству, а также большим другом Украины.

Кстати, журналист и политический обозреватель Виталий Портников также прокомментировал отставку Бориса Джонсона. Он подчеркнул, что инцидент является напоминанием об остром политическом кризисе, который идет еще со времен Брекзита. Вместе с тем Портников заверил, что помощь Украине будет продолжаться, несмотря на этот кризис и непосредственную отставку Джонсона.

Реакция украинского народа и мемы

Обычные украинцы также начали благодарить Бориса Джонсона за его поддержку Украины и выражать теплые слова поддержки в ответ в твиттере:

"Считаю, что Украине не нужно волноваться из-за отставки Джонсона. Британия – развитая демократия, где влияние личности не имеет значения. Значение имеет воля британцев, а они – на нашей стороне. Спасибо, Борис! Украина победит!";

"Борис идет с Даунинг стрит 10, но он остается навсегда в сердцах украинцев и всех, кому дорога свобода. Почетный гражданин Украины – это достойно Бориса Джонсона";

"Джонсонюк, вы навсегда останетесь другом Украины. Приезжайте к нам на борщ с пампушками".

Кстати, несмотря на печальную для многих новость, украинцы и в этот раз не потеряли чувство юмора – ленты социальных сетей уже традиционно заполонили мемы и шутки. Кое-кто ожидает того, что Борис Джонсон теперь сможет занять должность мэра Одессы или стать губернатором области, а кто-то уже даже условно назначил британского политика премьер-министром Украины.

Притула собирает деньги на зарплату Борису Джонсону в Украине / Фото фейсбук Memagram

Отныне офисная работа не будет мешать призраку Киева уничтожать российских оккупантов / Фото фейсбук Дима Коваленко

Зеленский проводит собеседование с Джонсоном на должность / Фото фейсбук Memagram

Украинцы в восторге от Бориса Джонсона / Фото фейсбук Memagram

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