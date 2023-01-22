Личный враг Путина: в Британии бывший шпион ФСБ получает угрозы убийства, – СМИ

Бывший шпион ФСБ Борис Карпичков, являющийся личным врагом Путина, утверждает, что его хотят убить. Он считает, что ни полиция, ни военная разведка не могут его защитить.

Бывший агент ФСБ Борис Карпичков, сейчас живущий в Лондоне, снова получил письмо-угрозу по месту жительства. Он считает, что ни полиция, ни МИ5 (военная разведка) не могут его защитить и утверждает, что они мало что сделали для защиты, когда поступали аналогичные угрозы.

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Что было в последнем письме, которое поступило Карпичкову

63-летнему Борису Карпичкову неизвестные отправили письмо, в котором адрес отправителя указан как лондонский крематорий Патни-Вейл. Там писало: "Умри, подонок. Ты скоро умрешь, корчась в страшных муках".

Письмо было подписано под псевдонимом, который шпион использовал для одного из своих агентов и его могла знать только ФСБ. Также там было слово "оливка" – шпионское сленговое обозначение пули. В письме писало "Та самая оливка попадет тебе прямо в лоб – словно между глазами".

Он считает, что правоохранительные органы и службы безопасности мало делают для защиты.

Мне и моей семье больше, чем когда-либо, нужно безопасное убежище, но они не будут тратить деньги на его обеспечение. Я просыпаюсь в страхе, что каждый день будет последним. Моя единственная защита сейчас — это моя собственная сообразительность и обучение противодействию наблюдению,

– сказал Карпичков.

Карпичкова уже пытались убить