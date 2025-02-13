Трамп делает уступки Кремлю еще до переговоров, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал позицию Вашингтона в отношениях с Кремлем. Он заявил, что Белый дом демонстрирует слабость, делая уступки еще до старта мирных переговоров.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Barron's. Политик отметил, что Европа также должна участвовать в этих процессах, ведь быстрое соглашение не гарантирует безопасности в регионе.

Читайте также Война в Украине и Секторе Газа для Трампа выглядят почти одинаково, – WSJ

Администрация Трампа идет на уступки Путину

По его словам, Европа должна быть привлечена к таким процессам, ведь, если Вашингтон ожидает от союзников миротворческой роли, то их участие в переговорах является необходимым. Подобную позицию озвучил и глава Пентагона Пит Хегсет.

Писториус также отметил, что, если Путин действительно хочет мира, он должен прекратить атаки на Украину. В то же время он предостерег Белый дом от уступок Москве на начальных этапах переговоров – в частности относительно членства Украины в НАТО или территориальных компромиссов.

По мнению министра, даже быстрое подписание соглашения не гарантирует безопасности в регионе. Он подчеркнул, что Европа не может "сидеть, сложа руки", ведь Россия продолжает представлять угрозу.