Бориса Джонсона поймали на нарушении локдауна в Великобритании

Британские журналисты обнародовали фотографию, на которой видно Бориса Джонсона. Он принял участие в мероприятии в мае 2020 года, во время первого коронавирусного локдауна.

На опубликованном фото видно, как премьер-министр Великобритании с женой и другими людьми сидит в саду на Даунинг-стрит. Они ели сыр и вино в коллективе, когда страна переживала жесткие карантинные ограничения.

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Джонсон нарушил локдаун

Поэтому Бориса Джонсона обвинили в нарушении правил локдауна. В администрации политика эту информацию опровергли и заявили, что в тот день на Даунинг-стрит была рабочая встреча.

"Фотография вызывает сомнения относительно этого утверждения. Там присутствуют бутылки с вином, нет социального дистанцирования, а 19 человек собрались группами на террасе и газоне", – отметили журналисты.

Бориса Джонсона поймали на нарушении локдауна / Фото The Guardian

Упрекают премьера в том, что в мае 2020 года в Великобритании ввели правило о социальном дистанцировании. Действовало также ограничение относительно возможной встречи лишь 2 человек на расстоянии 2 метров под открытым небом.

В то же время рабочие встречи происходили только при "абсолютной необходимости" и со строгим соблюдением карантинных требований.

Расследование празднования на Даунинг-стрит

Журналисты The Guardian провели расследование вместе с работниками издания Independent и обнаружили, что Борис Джонсон в тот день не работал.

Собственные источники сообщили им, что в мае 2020 года премьер-министр сказал своему помощнику о том, что они заслужили выпить за противостояние коронавирусу. Поэтому госслужащие отдыхали в саду на Даунинг-стрит после пресс-конференции до позднего вечера.

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В офисе премьера заявили, что это была рабочая встреча. Мол, в теплое время сад в официальном представительстве используют для различных рабочих событий. А сам Джонсон якобы вернулся в резиденцию после 19:00 в тот день.

На британском телевидении обнародовали видео, на котором видно, что государственные служащие действительно развлекаются на вечеринке. Борис Джонсон распорядился провести служебное расследование по этому вопросу.

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