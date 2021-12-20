Бориса Джонсона поймали на нарушении локдауна в Великобритании
Источник:The Guardian
Британские журналисты обнародовали фотографию, на которой видно Бориса Джонсона. Он принял участие в мероприятии в мае 2020 года, во время первого коронавирусного локдауна.
На опубликованном фото видно, как премьер-министр Великобритании с женой и другими людьми сидит в саду на Даунинг-стрит. Они ели сыр и вино в коллективе, когда страна переживала жесткие карантинные ограничения.
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Джонсон нарушил локдаун
Поэтому Бориса Джонсона обвинили в нарушении правил локдауна. В администрации политика эту информацию опровергли и заявили, что в тот день на Даунинг-стрит была рабочая встреча.
"Фотография вызывает сомнения относительно этого утверждения. Там присутствуют бутылки с вином, нет социального дистанцирования, а 19 человек собрались группами на террасе и газоне", – отметили журналисты.
Бориса Джонсона поймали на нарушении локдауна / Фото The Guardian
Упрекают премьера в том, что в мае 2020 года в Великобритании ввели правило о социальном дистанцировании. Действовало также ограничение относительно возможной встречи лишь 2 человек на расстоянии 2 метров под открытым небом.
В то же время рабочие встречи происходили только при "абсолютной необходимости" и со строгим соблюдением карантинных требований.
Расследование празднования на Даунинг-стрит
Журналисты The Guardian провели расследование вместе с работниками издания Independent и обнаружили, что Борис Джонсон в тот день не работал.
Собственные источники сообщили им, что в мае 2020 года премьер-министр сказал своему помощнику о том, что они заслужили выпить за противостояние коронавирусу. Поэтому госслужащие отдыхали в саду на Даунинг-стрит после пресс-конференции до позднего вечера.
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В офисе премьера заявили, что это была рабочая встреча. Мол, в теплое время сад в официальном представительстве используют для различных рабочих событий. А сам Джонсон якобы вернулся в резиденцию после 19:00 в тот день.
На британском телевидении обнародовали видео, на котором видно, что государственные служащие действительно развлекаются на вечеринке. Борис Джонсон распорядился провести служебное расследование по этому вопросу.
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