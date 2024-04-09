Дроны атаковали авиационный учебный центр под Воронежем: украинская разведка уточняет последствия

Дроны продолжают атаковать объекты на территории России, от которых зависит ситуация на фронте. В частности, беспилотники фиксировали в Воронежской области.

Телеграм-каналы отмечают, что 9 апреля два БПЛА атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр, расположенный в одноименном населенном пункте к востоку от Воронежа. Об этом информирует 24 Канал, который также связался с источниками в ГУР.

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Дроны атаковали авиационный центр под Воронежем

Учебный центр назвали в честь Валерия Чкалова, советского летчика. Подчиняется он Военно-воздушным силам России, имеет авиационную базу для тренировок пилотов.

Где расположена авиационная база в городе Борисоглебск: смотрите на карте от Google maps

Анонимные паблики утверждают, что в результате атаки дронов есть повреждения фасада и окон, обошлось без пострадавших. В то же время кадры, распространяющиеся в сети, свидетельствуют: взрыв был действительно мощным.

Атака дронов на авиационный учебный центр под Воронежем: смотрите видео из телеграм-каналов

По информации информационных ресурсов, первый дрон врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа около 03:00 (9 апреля). Уже через час туда попал и второй беспилотник.

Борисоглебск после атаки на учебный центр: смотрите видео из телеграм-каналов

Источники 24 Канала в украинской разведке отмечают, что по состоянию на 09:00 ГУР Минобороны уточняет последствия атаки.

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Как утверждают вражеские СМИ и официальные источники, в ночь на 9 апреля в целом "сбили" четыре беспилотника. Два из них, как мы писали выше, – в Воронежской области, еще два – в Белгородской области.

В то же время министерство обороны Кремля заявляет, что так называемая "российская ПВО" также ликвидировала украинскую ракету "Нептун" над Крымским полуостровом. В Москве отмечают, что якобы ликвидировали ее именно над побережьем.

Очевидно, соответствующие атаки являются следствием полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашего государства два года назад. Дроны, вероятно, перестанут наносить удары по важным для Кремля объектам только тогда, когда ни одного российского солдата не будет на украинской земле.