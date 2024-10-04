Россию атаковали беспилотники: в чем главный успех операции

Ночью 3 октября украинские дроны атаковали склады с КАБами россиян, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области. В России заявили, что минимум 270 беспилотников попали на их территорию, но они их якобы "посбивали".

Украина делает движение вперед, ведь достроить полноценно такую авиацию российским захватчикам будет все труднее. Это 24 Каналу отметил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Петр Черник.

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Опережающее движение вперед

Петр Черник отметил, что необходимо уничтожать российские бомбардировщики. Для этого есть два способа. Первый – достигать их на аэродромах. Еще можно сбивать в воздухе, но пока нечем.

Важно, что в течение 2023 года россияне поставили в строй всего 6 единиц Су-34. В течение этого года гарантированно было повреждено или уничтожено не менее полутора десятков таких самолетов.

Так что, имеем опережающее движение вперед. А учитывая то, что санкции будут действовать, пусть медленно, но эта петля затягивается. Достроить полноценно такую авиацию им все труднее. Их стоимость однозначно будет расти,

– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в ночь на 3 октября дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны успешно атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области России. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров.