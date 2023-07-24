Одесского экс-военкома Борисова будут судить в Печерском суде Киева
Бывшего одесского военкома Олега Борисова будут судить в Печерском суде Киева. Перед этим он был задержан в столице Украины.
Заместитель генерального прокурора Антон Войтенко в эфире телемарафона подтвердил информацию, что Борисов был задержан 24 июля. Его подозревают в совершении незаконного обогащения, уклонении от военной службы и неявке на службу без уважительных причин, пишет 24 Канал.
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Каждая из санкций статей предусматривает 5 – 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
Где будут судить Борисова и какой арест будут просить
Антон Войтенко рассказал, что военнослужащему 22 июля сообщили о подозрении, однако он хотел уклониться от органа досудебного расследования и дальше – от уголовной ответственности. Так что изменил место своего пребывания, используя смену машин, операторов мобильной связи, телефонов, мобильных номеров, чтобы его не могли отследить.
Сторона обвинения будет обращаться обязательно с ходатайством о его взятии (Борисова – 24 Канал) под стражу без альтернативы внесению залога. Учитывая риски, которые были озвучены, как он уклонялся от досудебного расследования, это дает возможность обращаться в суд без альтернативы залога в таких производствах,
– заявил заместитель главы Офиса генпрокурора.
По словам Антона Войтенко, дело будет рассматривать Печерский суд Киева. Ходатайство будет рассматриваться после того, как оно поступит и его распределят между судьями.
Коротко о деле Борисова
- 24 июля 2023 года бывшего одесского военкома Евгения Борисова задержали в Киеве. Впоследствии в сети распространили видео, на котором есть момент задержания экс-военкома.
- Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Ольга Чеканова рассказала 24 Каналу, что меру пресечения Борисову будут избирать 25 июля в Киеве.
- Стоит отметить, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 миллионов гривен.
- Также журналисты в расследовании установили, что мать Борисова стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и машины Mercedes-Benz EQV за почти 3 миллиона гривен, его жена имеет офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро. Его теща – владеет ценным автопарком, включающим Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser, не имея для этого достаточных средств законного происхождения.