В "Борисполе" почти на 10 часов задержали рейс в Анталию

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines должен был вылететь из международного аэропорта "Борисполь" 29 июля в 3:05. Взамен только около 10:30 на рейс открыли регистрацию.

Почти 200 пассажиров турецкого лоукостера должны вылететь в город Газипаша, что в Анталии, в 12:45. В "Борисполе" факт отложения вылета Boeing подтверждают.

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При этом представители аэропорта не знают причину задержки рейса.

Самолет прилетел с опозданием



На рейс PC 1750 продолжается регистрация / Скриншот табло "Борисполя"

В пресс-службе международного аэропорта отметили, что в Киев самолет Pegasus airlines прилетел со значительным опозданием. Из-за этого он не смог вовремя отправиться в Турцию.

Из-за чего именно украинские туристы вынуждены были ждать в аэропорту 10 часов, неизвестно. Скорее всего, это никак не связано с масштабными пожарами в Анталии, поскольку турецкие аэропорты работают фактически без сбоев.

В самой авиакомпании инцидент пока никак не прокомментировали.