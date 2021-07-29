В "Борисполе" почти на 10 часов задержали рейс в Анталию
29 июля 2021 , 11:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines должен был вылететь из международного аэропорта "Борисполь" 29 июля в 3:05. Взамен только около 10:30 на рейс открыли регистрацию.
Почти 200 пассажиров турецкого лоукостера должны вылететь в город Газипаша, что в Анталии, в 12:45. В "Борисполе" факт отложения вылета Boeing подтверждают.
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При этом представители аэропорта не знают причину задержки рейса.
Самолет прилетел с опозданием
На рейс PC 1750 продолжается регистрация / Скриншот табло "Борисполя"
- В пресс-службе международного аэропорта отметили, что в Киев самолет Pegasus airlines прилетел со значительным опозданием. Из-за этого он не смог вовремя отправиться в Турцию.
- Из-за чего именно украинские туристы вынуждены были ждать в аэропорту 10 часов, неизвестно. Скорее всего, это никак не связано с масштабными пожарами в Анталии, поскольку турецкие аэропорты работают фактически без сбоев.
- В самой авиакомпании инцидент пока никак не прокомментировали.