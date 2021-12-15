В "Борисполе" поймали россиянина, который притворялся агентом спецслужб
Источник:ГПСУ
Фейкового "агента" российских спецслужб задержали пограничники в аэропорту "Борисполь". Мужчина утверждал, что его документы – это лишь прикрытие.
Мужчина прилетел в Киев рейсом из Абу-Даби. На контроле мужчина продемонстрировал паспорт 45-летнего гражданина России.
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Мужчина заверил, что он – "агент" под прикрытием
На этом, однако, интересное в истории лишь начинается. Россиянин заверил, что его документы – лишь прикрытие.
Относительно того, кто послал его с "миссией" в Украину и в целом цель путешествия, никаких подробностей мужчина не рассказал. Настаивал, что это – тайная информация.
"Агент" пожаловался на тяжелую судьбу сотрудника спецслужб
В разговоре с пограничницей россиянин рассказал, что за его плечами несколько лет службы в ФСБ и ГРУ.
Он ждал свою заслуженную и обещанную награду – медаль "героя России". Но его обманули,
– поделились подробностями разговора в ГПСУ.
Впоследствии мужчина сказал, что на него, как на "спецагента" начали совершать атаки, поэтому он решил просить помощи в Украине.Интересно! Мужчина говорит, что испытывал на себе все "порошки", которые завозили для спецагентов.
Украинские пограничники не стали разбираться, что в этом рассказе правда, а что вымысел. "Спецагент" полетел обратно в Абу-Даби.
Смотрите разговор пограничников с так называемым "агентом":
Коротко случаи, когда россиян не пускали на территорию Украины:
- Недавно пропагандист Семен Пегов заявил, что попал на территорию Украины. В ГПСУ эту информацию опровергли и заявили, что это лишь мечты россиянина.
- 11 декабря в "Борисполе" пограничники отказали во въезде в Украину мужчине из Узбекистана. Он был одет в одежду с российским триколором.
- В этом самом аэропорту 26 ноября пограничники выписали россиянке запрет въезда в Украину на 10 лет. В 2018 году она посещала оккупированный Крым.