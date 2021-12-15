В "Борисполе" поймали россиянина, который притворялся агентом спецслужб

Фейкового "агента" российских спецслужб задержали пограничники в аэропорту "Борисполь". Мужчина утверждал, что его документы – это лишь прикрытие.

Мужчина прилетел в Киев рейсом из Абу-Даби. На контроле мужчина продемонстрировал паспорт 45-летнего гражданина России.

Ранее Украинским пограничникам передали 60 современных дронов

Мужчина заверил, что он – "агент" под прикрытием

На этом, однако, интересное в истории лишь начинается. Россиянин заверил, что его документы – лишь прикрытие.

Относительно того, кто послал его с "миссией" в Украину и в целом цель путешествия, никаких подробностей мужчина не рассказал. Настаивал, что это – тайная информация.

"Агент" пожаловался на тяжелую судьбу сотрудника спецслужб

В разговоре с пограничницей россиянин рассказал, что за его плечами несколько лет службы в ФСБ и ГРУ.

Он ждал свою заслуженную и обещанную награду – медаль "героя России". Но его обманули,

– поделились подробностями разговора в ГПСУ.

Впоследствии мужчина сказал, что на него, как на "спецагента" начали совершать атаки, поэтому он решил просить помощи в Украине.

Мужчина говорит, что испытывал на себе все "порошки", которые завозили для спецагентов.

Украинские пограничники не стали разбираться, что в этом рассказе правда, а что вымысел. "Спецагент" полетел обратно в Абу-Даби.

Смотрите разговор пограничников с так называемым "агентом":

Коротко случаи, когда россиян не пускали на территорию Украины: