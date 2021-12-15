Чоловік прилетів до Києва рейсом з Абу-Дабі. На контролі він продемонстрував паспорт 45-річного громадянина Росії.

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Чоловік запевнив, що він – "агент" під прикриттям

На цьому, проте, цікаве в історії лише починається. Росіянин запевнив, що його документи – лише прикриття.

Щодо того, хто послав його з "місією" в Україну та загалом мету подорожі, жодних подробиць чоловік не розповів. Наполягав, що це – таємна інформація.

"Агент" поскаржився на важку долю співробітника спецслужб

У розмові з прикордонницею росіянин розповів, що за його плечима – кілька років служби у ФСБ та ГРУ.

Він чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду – медаль "героя Росії". Та його обманули,

– поділились подробицями розмови в ДПСУ.

Згодом чоловік сказав, що на нього, як на "спецагента" почали здійснювати атаки, тому він вирішив просити допомоги в Україні.

Цікаво! Чоловік каже, що випробовував на собі усі "порошки", які завозили для спецагентів.

Українські прикордонники не стали розбиратись, що у цій розповіді – правда, а що вигадка. "Спецагент" полетів назад в Абу-Дабі.

Дивіться розмову прикордонників з так званим "агентом":

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