Це вже друга заборона порушниці, перша була у 2019 році. Тоді правоохоронці попередили її, якщо протягом цього часу знову спробує потрапити до нашої держави, термін збільшиться.

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Тепер вона прилетіла у "Бориспіль" рейсом із Познані. Однак громадянка Росії не дослухалася до попереджень. Жінка змінила паспорт, в якому вже не було відмітки українських прикордонників і спробувала в'їхати в Україну знову,

– зазначили у ДПСУ.

У Державній прикордонній службі додали, що "тепер у новенькому паспорті росіянки красується свіженький штамп заборони в'їзду в Україну терміном на 10 років".

Росіянка отримала другу заборону в'їзду в Україну: дивіться відео

Заборони в'їзду росіянам в Україну: що відомо

В Україну 23 жовтня не впустили 25-річну російську поетесу Алісу Денисову. Зокрема тому, що у 2020 році вона незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.

З тієї ж причини заборону на в'їзд в нашу державу отримав 47-річний актор і телеведучий з Росії Оскар Кучер. Він мав посвідку на проживання, але його не пропустили.

Через пункт пропуску на Одещині намагалася пройти відома російська акторка дубляжу. Вона планувала виступити в місцевому театрі, але їй заборонили в'їзд на 3 роки.

Текст публікації ДПСУ:

Двічі в одну річку увійшла: росіянка отримала другу заборону в'їзду в Україну

У "Борисполі" прикордонники виявили росіянку, яка влітку 2018 незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію АР Крим. Тоді вона отримала свою "заборону в'їзду" на територію нашої держави на три роки. Правоохоронці попередили порушницю: якщо протягом цього часу знову спробує потрапити до України, термін заборони збільшиться до 10 років.

Тепер жінка прилетіла у "Бориспіль" рейсом із Познані. Однак громадянка Росії не дослухалася до попереджень. Жінка змінила паспорт, у якому вже не було відмітки українських прикордонників і спробувала в’їхати в Україну знову.

Тепер у новенькому паспорті росіянки красується свіженький штамп заборони в'їзду в Україну терміном на 10 років.