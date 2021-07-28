В "Борисполе" серьезно задержали рейс МАУ в Египет

Многочасовая остановка рейса из Киева в Шарм-эль-Шейх произошла в международном аэропорту "Борисполь". Вместо вылета в 11:40 самолет должен был покинуть Украину в 14:30. Впрочем, рейс перенесли еще почти на 45 минут.

Сообщение о задержке рейсов из Киева и из Шарм-эль-Шейха появилось на сайте МАУ. Также о незапланированном отклонении от графика вылетов отметили на онлайн-табло "Борисполя".

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В результате инцидента Boeing 767-300 с 375 пассажирами вылетел даже значительно позже того времени, когда должен был бы уже приземлиться в Египте.

Борт пришлось срочно заменять

Лайнер МАУ вылетел почти на 4 часа позже / Скриншот flightstats

Как отметили в МАУ, из-за задержки вылета из "Борисполя" отклонится и прибытия самолета из Шарм-эль-Шейха. Согласно новому графику, рейс PS 5201 вернется в Киев после полуночи.

По словам представителей пресс-службы МАУ, компании пришлось заменить самолет по техническим причинам. При этом в компании говорят, что ничего страшного не произошло.

Ситуация штатная, которая допустима в пик сезона. Мы беспокоимся о безопасности пассажиров и обеспечиваем высокое качество полетов. Когда было принято решение о замене самолета, на подготовку резервного судна потребовалось время,

– подчеркнули в МАУ.

Также представители "Международных авиалиний Украины" отметили, что пассажиры получили бесплатное питание, воду и комфортные условия для ожидания.