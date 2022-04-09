В Бородянке под завалами – сотни жертв, – глава поселка Ерко
Источник:"Сегодня"
В поселке Бородянка, который освободили от оккупантов, под завалами разрушенных домов до сих пор находятся люди.
В то же время, количество убитых оккупантами жителей поселка на Киевщине уже исчисляется десятками.
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Глава Бородянки Георгий Ерко рассказал, что только под завалами двух домов обнаружили около 30 погибших. Поэтому, к сожалению, есть все основания для того, чтобы предположить, что под завалами будут сотни жертв.
Все было расстреляно. Были расстреляны и стерты с лица земли дома, детские сады, музыкальная школа, суд, центр занятости. В настоящее время в городе уже работают сотни спасателей, расчищают завалы,
– рассказал председатель Бородянки.
Напомним, что советник Офиса Президента Алексей Арестович заявлял, что украинцам придется увидеть еще много ужасных вещей, на которые способны российские подонки.
Буча не единственное место, Бородянка – хуже. И будут еще открытия в тех местах, куда пока мы не дошли, а они уже побывали,
– сказал Арестович.
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