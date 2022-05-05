Боролся с первых дней и не боялся смерти: что известно о погибшем журналисте Александре Махове

Вечером 4 мая Украину всколыхнула новость о гибели журналиста Александра Махова. Он защищал наше государство во время войны на Донбассе и с первого дня полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину и погиб в боях под Изюмом.

На фронте Александр был с 24 февраля – с того дня, когда Россия решила нагло вторгнуться на украинскую землю. Больше о павшем Герое читайте в материале 24 канала.

Напомним , "Сюжет внезапно закончился": на фронте погиб журналист и доброволец Александр Махов

Больше года Махов был в АТО

Александр Махов родился и вырос в Луганске. В 2014 году ему пришлось покинуть родной город из-за российской оккупации. Махов фактически был последним уехавшим украинским журналистом. К сожалению, его родные остались там и поддержали российскую оккупацию.

Как рассказывал сам Александр в интервью изданию "Украина молодая", сестра уехала в Россию, с отцом общения пришлось прекратить вообще, а отчим даже воевал на стороне боевиков.



Цитаты Александра Махова / 24 канал

Единственная, с кем Александр продолжал общение – мама. Однако после признания Путиным псевдореспублики, новость о которой журналист встретил на фронте, Александр написал, что его мама так и останется по ту сторону линии фронта. До этого им удавалось несколько раз видеться на нейтральной территории.

После выезда из Луганска Александр Махов ушел добровольцем на фронт и 14 месяцев защищал наше государство. После демобилизации продолжил журналистскую деятельность и регулярно ездил на фронт.



Александр Махов о войне / 24 канал

Работа в Антарктиде

В 2017 году Александр Махов отправился в Антарктиду вместе с 22-й экспедицией к станции Академик Вернадский.

Эта поездка – невероятная возможность для нашей съемочной группы, а значит и нашего зрителя, побывать в самом отдаленном уголке мира, где установлен украинский флаг. Мы чувствуем себя в какой-то степени космонавтами, отправляющимися в опасное путешествие. Опыт таких путешествий имеют единицы: когда это осознаешь, чувство ответственности зашкаливает,

– так описывал тогда свое будущее путешествие Махов.

В Антарктиде Махов вместе с оператором должен был провести 5 дней, а затем кораблем отправиться в Аргентину. Однако из-за неблагоприятных погодных условий пришлось завершить съемки после 2 дней и покинуть Антарктиду.



Александр Махов в Антарктиде / Фото пресс-службы канала "Украина"

Работал во время эвакуации из Уханя

Александр Махов, работавший на телеканалах "Украина" и "Дом", не боялся быть в центре событий. Например, в марте 2020 года был единственным журналистом на борту самолета, который эвакуировал украинцев из китайского города Ухань – центре вспышки пандемии коронавируса.

Журналист вместе с эвакуированными украинцами также ехал на автобусе в Новые Санжары, где им устроили не слишком "теплый прием" и забросали транспорт камнями.



Александр Махов во время эвакуации из Уханя / Фото из соцсетей журналиста

Журналист рассказывал об условиях проживания в Новых Санжарах, потому что был там вместе с эвакуированными и медиками.

Воевал с первых дней вторжения

Как ветеран АТО Александр 24 февраля пошел в военкомат, чтобы защищать наше государство. Александр защищал страну в рядах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Во время войны во всех своих сообщениях писал "Верьте в ВСУ".