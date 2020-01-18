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      Борьба с игорными заведениями: в полиции рассказали об успехах

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      За сутки полиция закрыла почти 10 игорных заведений по всей Украине / Нацполиция

      В течение суток 17 января правоохранители выявили и пресекли деятельность восьми интерактивных игорных заведений в нескольких областях Украины.

      Полиция пресекла деятельность нелегальных игорных заведений в Полтавской, Запорожской, Закарпатской, Киевской и Харьковской областях, и в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

      Важно: Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении

      В Киевской области деятельность заведения приостановили после сообщения на правительственную горячую линию.

      По результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игорного оборудования, в том числе 105 единиц компьютерного оборудования, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, составляет 400 тысяч гривен,
      – сообщают в полиции.

      Правоохранители совместно с прокуратурой начали 437 уголовных производств, связанных с незаконной деятельностью игорных заведений. Кроме того, они провели 1,2 тысячи обысков.

      Борьба с нелегальным игорным бизнесом: что нужно знать

      • Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности.
      • 20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено.
      • Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря.
      • Лишь в ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях Украины. Спустя игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

      Гончарук также сообщил, что по всей территории Украины в течение одного дня публикации соответствующего постановления правительства закрыли более 5 300 игорных заведений.

      Смотрите видео опроса 24 канала: что думают украинцы об игорном бизнесе

       

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Игорный бизнес
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