Борьба с игорными заведениями: в полиции рассказали об успехах

В течение суток 17 января правоохранители выявили и пресекли деятельность восьми интерактивных игорных заведений в нескольких областях Украины.

Полиция пресекла деятельность нелегальных игорных заведений в Полтавской, Запорожской, Закарпатской, Киевской и Харьковской областях, и в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В Киевской области деятельность заведения приостановили после сообщения на правительственную горячую линию.

По результатам проведенных мероприятий изъято 127 единиц игорного оборудования, в том числе 105 единиц компьютерного оборудования, 8 игровых автоматов и 14 единиц другого оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, составляет 400 тысяч гривен,

– сообщают в полиции.

Правоохранители совместно с прокуратурой начали 437 уголовных производств, связанных с незаконной деятельностью игорных заведений. Кроме того, они провели 1,2 тысячи обысков.

Борьба с нелегальным игорным бизнесом: что нужно знать

Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности.

20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря.

Лишь в ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях Украины. Спустя игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

Гончарук также сообщил, что по всей территории Украины в течение одного дня публикации соответствующего постановления правительства закрыли более 5 300 игорных заведений.

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