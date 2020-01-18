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      Боротьба з гральними закладами: у поліції розповіли про успіхи

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      За добу поліція закрила 8 гральних закладів по всій Україні / Нацполіція

      Впродовж доби 17 січня правоохоронці виявили та припинили діяльність восьми інтерактивних гральних закладів в кількох областях України.

      Поліція припинила діяльність нелегальних гральних закладів у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській, Київській та Харківській областях та у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

      Важливо: Легалізація грального бізнесу: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні

      У Київській області діяльність закладу припинили після повідомлення на урядову гарячу лінію.

      За результатами проведених заходів вилучено 127 одиниць грального обладнання, зокрема 105 одиниць комп’ютерного обладнання, 8 гральних автоматів та 14 одиниць іншого обладнання, вартість якого, за попередніми даними, сягає 400 тисяч гривень,
      – повідомляють у поліції.

      Правоохоронці спільно з прокуратурою розпочали 437 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконною діяльністю гральних закладів. Окрім того, вони провели 1,2 тисячі обшуків.

      Боротьба з нелегальним гральним бізнесом: що треба знати

      • Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Однак оператори лотерей знайшли шпаринку у законі, яку використовували для здійснення цієї діяльності.
      • 20 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому Гончарук заявив, що з нелегальними ігровими залами в Україні буде покінчено.
      • Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади будуть закриті з 16 години 20 грудня.
      • Лише у ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в 6 областях України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.

      Гончарук також раніше повідомив, що по всій території України протягом одного дня публікації відповідної постанови уряду закрили понад 5300 гральних закладів.

      Дивіться відео опитуваня 24 каналу: що думають українці про гральний бізнес

       

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Гральний бізнес
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