В Днепре пооперировали пустельгу Шрайка, столкнувшегося с вражеским дроном
- В Днепре ветеринары прооперировали пустельгу по имени Шрайк, который получил ранения после столкновения с российским дроном.
- Военные передали раненую птицу волонтерам, которые начали лечение сложного перелома правого плеча.
- Шрайк атаковал вражеский беспилотник, защищая свою территорию, но металл дрона оказался крепче.
В Днепре ветеринары прооперировали пустельгу по имени Шрайк. Он получил ранения, когда столкнулся с российским дроном.
Его раненого передали волонтерам украинские военные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на зоозащитницу Веронику Конькову в Facebook.
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В Днепре спасли пустельгу, столкнувшуюся с российским дроном
Хищная птица решилась атаковать вражеский беспилотник, чтобы защитить свою территорию, однако получила повреждения: металл оказался сильнее. У Шрайка сломано правое плечо.
Теперь начинается, на мой взгляд, самый сложный этап, потому что перелом был не очень свежий, и понадобится, скорее всего, много времени и усилий, чтобы кости срослись,
– написала волонтерка.
Военные, которые стали свидетелями инцидента, не оставили птицу в беде. Сначала забрали его к себе, а затем эвакуировали в безопасную зону, передав под опеку волонтеров.
"Этот отважный пустельга справедливо решил, что российским дронам не место на нашей (и его личной) территории, и атаковал один из них. К сожалению, железо было крепче живой птицы, и он получил перелом правого плеча", – написала Вероника Конькова.
Напомним, в Киевской области во время обстрела погиб маленький лосенок в Центре спасения диких животных из-за взрывной волны, которая повредила здание.