Это закончится капитуляцией: Боррель рассказал, как быстро закончить войну в Украине

Жозеп Боррель объяснил важность поддержки Украины не только для нашего государства, но и для Евросоюза. По его словам, существует быстрый путь окончания российско-украинской войны.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что заключение мира с Россией зависит не только от решения Украины, но и от решения Евросоюза. Об этом он заявил во время конференции "Европа и мир", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Что сказал Боррель

Верховный представитель ЕС отметил, что украинцы не могут защититься от российской агрессии без европейской помощи. Кроме того, он заявил, что знает быстрый путь завершить эту войну. Впрочем, Боррель подчеркнул, что для Евросоюза важно не только когда закончится война, но и как именно.

Я знаю, как быстро закончить войну. Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев. Разве мы хотим, чтобы война кончилась именно так?

Я думаю, что нет. Мы не можем позволить Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе,

– сказал Боррель.

Он добавил, что если бы Владимир Путин знал, что ЕС вместе с союзниками будет поддерживать Украину, то подумал бы дважды перед вторжением полтора года назад.

Также Боррель ответил на вопрос, что будет делать ЕС в случае победы Дональда Трампа.

"Я надеюсь этого не произойдет", – сказал он.



Выступление Жозепа Борреля на конференции "Европа и мир" / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Боррель недавно посетил Украину