Боррель потребовал от Ирана остановить поддержку России в войне

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил поддержку Ираном России в ее войне против Украины и продолжающиеся репрессии против оппозиции в стране.

Об этом Боррель написал в своем Twitter. Предварительно он встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом.

Внимание Будут ли в ООН расследовать поставки иранских дронов России

Необходима встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании на фоне ухудшения отношений между Ираном и ЕС,

– написал Боррель в преддверии региональной конференции, которую принимает Иордания.

Удалось ли договориться

По словам Борреля, стороны договорились о необходимости поддержания связи и важности возобновления ядерного соглашения.

Указал на необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране. Договорились, что мы должны держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров,

– добавил он.

Как Иран помогает России вести войну: главное

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран ни у кого не будет спрашивать разрешение на расширение отношений с Россией.

17 декабря Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что Россия получила новую партию дронов от Ирана.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

Иран долго возражал, но в конце концов признал, что поставлял Москве беспилотники, но сказал, что они были направлены до того, как Россия напала на Украину в феврале. Впрочем, опять же умалчивают правду, ведь новая поставка "шахидов" состоялась в этом месяце, после требований мировых лидеров прекратить любую помощь России.